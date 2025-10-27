В Соликамске Пермского края рабочие приступили к глобальной реконструкции здания детской школы искусств — особняка, построенного еще 1863 году, где ранее размещалась Земская управа. После окончания работ объект культурного наследия вернет свой первоначальный облик, рассказали в управлении культуры мэрии Соликамска.

«В ходе комплексной реставрации будет восстановлен первоначальный вид объекта культурного наследия регионального значения „Управа Земская“. Специалисты уделят особое внимание восстановлению деревянного пристроя здания, укреплению фасада, восстановлению декоративных элементов фасада, а также обновлению кровли и оконных конструкций. Внутренние помещения приобретут новизну, произойдет модернизация всех инженерных систем, внедрены современные системы безопасности», — сообщают чиновники. Дети вернутся в школу в 2026 году.

Дом, где сейчас размещается школа искусств, изначально принадлежал казначею соликамского уездного казначейства Илье Любимову, говорится на сайте Соликамского краеведческого музея. В 1870 году власти арендовали его для земской управы, а затем выкупили и перестроили внутренние помещения, так как планировка жилого особняка не подходила под нужды учреждения. В советские годы здесь располагались разные отделы горисполкома, а в 1956 году дом передали музыкальной школе, которая позже превратилась в Детскую школу искусств.