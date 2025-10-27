Учителям пермской школы, где прошла поножовщина, выдадут браслеты безопасности

Учителей снабдят «тревожными кнопками» и браслетами безопасности Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермская школа №127, где 15 января 2018 года произошла поножовщина, ищет охранную организацию. Компания должна будет обеспечить учителей «тревожными кнопками» и браслетами безопасности. Об этом сказано на сайте госзакупок.

«Тип охраны: „тревожные кнопки“ в здании школы, установленные в учебный кабинет, рекреациях и общественных местах и браслеты безопасности в количестве 34 штук. Начальная цена договора — 863,8 тысячи рублей», — сказано в документах к закупке.

В городском департаменте образования изданию rifey.ru рассказали, что на браслете безопасности расположена «тревожная кнопка». При нажатии сигнал передается на пост охраны. Охранник видит, из какого кабинета он был подан.

