Учителям пермской школы, где прошла поножовщина, выдадут браслеты безопасности
Учителей снабдят «тревожными кнопками» и браслетами безопасности
Фото: Илья Московец © URA.RU
Пермская школа №127, где 15 января 2018 года произошла поножовщина, ищет охранную организацию. Компания должна будет обеспечить учителей «тревожными кнопками» и браслетами безопасности. Об этом сказано на сайте госзакупок.
«Тип охраны: „тревожные кнопки“ в здании школы, установленные в учебный кабинет, рекреациях и общественных местах и браслеты безопасности в количестве 34 штук. Начальная цена договора — 863,8 тысячи рублей», — сказано в документах к закупке.
В городском департаменте образования изданию rifey.ru рассказали, что на браслете безопасности расположена «тревожная кнопка». При нажатии сигнал передается на пост охраны. Охранник видит, из какого кабинета он был подан.
Поножовщина в школе №127 произошла утром 15 января 2018 года. Двое подростков в масках напали с разделочными ножами на учительницу и школьников. Пострадали 15 человек. Одного нападавшего приговорили к почти 10 годам лишения свободы, а второго — к семи годам тюрьмы.
Материал из сюжета:Кровавая поножовщина в пермской школе
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!