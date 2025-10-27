Источник раскрыл, кто из пермских чиновников поступил в «Школу мэров» в Сенеже
Обучение чиновников продлится год
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Глава Кунгурского округа Сергей Толчин поступил в так называемую «Школу мэров» — проект мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политэлитах региона.
«Неделю назад началось обучение пятого и шестого потоков „Школы мэров“. От Пермского края слушателем стал недавно ставший главой Кунгурского округа, бывший топ-менеджер „Пермских моторов“ Сергей Толчин», — отметили инсайдеры.
Толчин не ответил на звонок URA.RU. В пресс-службе администрации губернатора на момент публикации не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Сергей Толчин недавно получил диплом об окончании пермской «школы мэров».
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!