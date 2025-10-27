Логотип РИА URA.RU
Источник раскрыл, кто из пермских чиновников поступил в «Школу мэров» в Сенеже

Глава пермского Кунгура стал слушателем кремлевской «Школы мэров»
27 октября 2025 в 12:15
Обучение чиновников продлится год

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Глава Кунгурского округа Сергей Толчин поступил в так называемую «Школу мэров» — проект мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политэлитах региона.

«Неделю назад началось обучение пятого и шестого потоков „Школы мэров“. От Пермского края слушателем стал недавно ставший главой Кунгурского округа, бывший топ-менеджер „Пермских моторов“ Сергей Толчин», — отметили инсайдеры.

Толчин не ответил на звонок URA.RU. В пресс-службе администрации губернатора на момент публикации не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Сергей Толчин недавно получил диплом об окончании пермской «школы мэров».

Толчин стал вторым пермяком, который поступил в «школу мэров». В прошлом потоке отучилась вице-мэр краевой столицы Екатерина Мальцева. Ранее URA.RU сообщало, что глава Перми Эдуард Соснин получил диплом «школы губернаторов».

