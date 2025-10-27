Пермские ученые рассказали, почему опасно заряжать смартфоны и ноутбуки до 100%
Пермякам рекомендуют заряжать гаджеты только до 80%. Это позволит продлить жизнь телефонам и ноутбукам, рассказали URA.RU ученые Пермского Политеха.
«Правильной стратегией эксплуатации смартфона является поддержание уровня заряда в диапазоне 20-80%, поскольку регулярное пополнение энергии до 100% сокращает ресурс батареи. Однако 1–2 раза в месяц рекомендуется проводить полный цикл: разрядить телефон до 10–15%, а затем „пополнить“ до 100%. Это помогает системе точнее определять и отображать текущее состояние батареи», — рассказал доцент кафедры «Микропроцессорные средства автоматизации» Пермского Политеха, кандидат технических наук Александр Ромодин.
Он добавил, что также не рекомендуется оставлять смартфон с нулевым зарядом более двух недель. Не надо допускать перегрев гаджета или заряжать его на холоде ниже -10 градусов. Также Александр Ромодин рекомендует использовать только оригинальные зарядные устройства или кабели от надежных производителей.
Его коллега, доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» Пермского Политеха, кандидат технических наук Даниил Курушин добавил, что для ноутбуков действуют подобные правила. Их лучше использовать при уровне заряда 50-80%.
«Менее очевидный способ продлить жизнь аккумулятору на ноутбуке — осознать, что это не персональный компьютер и не предназначен для продолжительной работы. Если вы работаете за компьютером — используйте настольный компьютер с подходящими характеристиками. Используйте „мобильный компьютер“ для работы в поездках, проведения презентаций», — сообщил Даниил Курушин.
