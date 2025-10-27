Пермские ученые рассказали, почему опасно заряжать смартфоны и ноутбуки до 100%

Батарею в гаджетах не рекомендуют заряжать полностью Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Пермякам рекомендуют заряжать гаджеты только до 80%. Это позволит продлить жизнь телефонам и ноутбукам, рассказали URA.RU ученые Пермского Политеха.

«Правильной стратегией эксплуатации смартфона является поддержание уровня заряда в диапазоне 20-80%, поскольку регулярное пополнение энергии до 100% сокращает ресурс батареи. Однако 1–2 раза в месяц рекомендуется проводить полный цикл: разрядить телефон до 10–15%, а затем „пополнить“ до 100%. Это помогает системе точнее определять и отображать текущее состояние батареи», — рассказал доцент кафедры «Микропроцессорные средства автоматизации» Пермского Политеха, кандидат технических наук Александр Ромодин.

Он добавил, что также не рекомендуется оставлять смартфон с нулевым зарядом более двух недель. Не надо допускать перегрев гаджета или заряжать его на холоде ниже -10 градусов. Также Александр Ромодин рекомендует использовать только оригинальные зарядные устройства или кабели от надежных производителей.

Его коллега, доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» Пермского Политеха, кандидат технических наук Даниил Курушин добавил, что для ноутбуков действуют подобные правила. Их лучше использовать при уровне заряда 50-80%.