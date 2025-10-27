Директор пермского завода рассказал о дефиците кадров и горящих вакансиях

В Пермском крае наиболее востребованы рабочие специальности Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На промышленных предприятиях Пермского края самыми востребованными являются рабочие массовых специальностей. Об этом агентству URA.RU рассказал директор компании-поставщика бурового оборудования.

«На предприятиях самыми востребованными являются рабочие массовых специальностей: токари, фрезеровщики, операторы станков. На втором месте — инженерно-технические работники: технологи, конструкторы, инженеры», — рассказал директор производственной компании «Сокол» Евгений Бурцев.

Специалистов не хватает по нескольким причинам. Сейчас должны прийти работать люди 20-30 лет, а их в два раза меньше, чем 40-летних из-за «демографической ямы» конца 90-х; низкая престижность рабочих профессий среди молодежи, ведь проще не учиться, а начать зарабатывать курьером. Да и инженерное образование в вузах отстает от рынка.

