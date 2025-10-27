«ЭКОПРИЕМ» ПЦБК: как переработка макулатуры становится элементом сырьевой безопасности России

Каждый месяц через пункты приема макулатуры «ЭКОПРИЕМ» проходит около 300 тонн сырья Фото: предоставлено пресс-службой ПЦБК

В России переработка отходов все еще воспринимается как что-то второстепенное — экологичная, но необязательная инициатива. Группа предприятий ПЦБК (Пермская целлюлозно-бумажная компания) показывает, что это заблуждение. Комбинат запустил собственный сервис «ЭКОПРИЕМ» — проект, который стал частью стратегической системы управления сырьем. Это не просто пункт приема макулатуры, а новая модель взаимодействия промышленности, людей и экономики, позволяющая выстраивать сырьевую независимость на уровне региона и всей страны.

От уличного контейнера до крупных поставщиков

У ПЦБК немалый опыт работы с поставщиками макулатуры. Раньше заготовкой занимались аутсорсинговые компании. Но со временем стало ясно, что если предприятие хочет стабильно работать и не зависеть от рыночных колебаний, необходимо создавать свою систему. Так появился бренд «ЭКОПРИЕМ».

Сегодня это уже узнаваемая инициатива, включающая стационарные приемные пункты и выстраивающая работу по разным каналам — от частных лиц до корпоративных поставщиков. Макулатуру можно сдать на улицах Ижевской, 29 в Перми и Бумажников, 15 в Голованово. Ежемесячно через эти точки проходит около 300 тонн сортированного сырья. По договоренности с управляющими компаниями в городе разворачивается сеть контейнеров по сбору бумаги и картона в жилых комплексах.

Зачем предприятию собственная сеть сбора макулатуры

Свои пункты сбора макулатуры позволяют предприятию не зависеть от колебаний рынка Фото: предоставлено пресс-службой ПЦБК

Сырьевая безопасность — термин, который редко звучит в быту, но имеет ключевое значение для стабильной работы предприятий. В условиях роста цен, логистических ограничений и сложной геополитической обстановки компании все чаще переходят к модели, при которой поставки сырья не зависят от внешней конъюнктуры. В ПЦБК понимают: стабильный ритм производства возможен только при наличии собственных, управляемых потоков вторичного сырья.

«Мы фокусируемся на сборе макулатуры в домашних регионах — Пермском крае, Свердловской области, Удмуртии. Это снижает транспортные расходы и делает поставки предсказуемыми. Ключевое направление — увеличение объемов сбора макулатуры у физических лиц», — поясняют на предприятии. Сегодня мощности ПЦБК позволяют перерабатывать до 300 тысяч тонн макулатуры в год. Цель ближайших месяцев — выйти на объем в 800 тонн в месяц только по линии «ЭКОПРИЕМ».

Сдавать или выбрасывать

Рынок вторсырья очень чувствителен к ценам. Даже разница в один рубль за килограмм способна повлиять на поведение поставщиков. Например, при цене в пять рублей за килограмм многие просто выбрасывают картон, не считая экономически целесообразным сдавать его. При цене шесть рублей поток увеличивается, но все еще нестабилен. Только начиная с восьми рублей за килограмм можно говорить о массовом вовлечении. Именно поэтому ПЦБК важно контролировать не только объемы, но и ценообразование — это часть продуманной сырьевой политики, направленной на устойчивость.

Отбор, сортировка и контроль

Непрофессиональные поставщики до сих пор думают, что макулатура — это любые изделия из бумаги и картона, которые можно сдать. На деле все сложнее. Сырье делится по видам, требует предварительной сортировки и оценки влажности. На приемных пунктах «ЭКОПРИЕМ» установлены измерители, которые позволяют отбраковывать несоответствующие партии. Например, допустимая влажность по ГОСТу — не более 12%.

Помимо этого проводится визуальная и весовая проверка. Перед отгрузкой сортированных и спрессованных кип также проводится контроль по всем параметрам, определенным ГОСТ. Эти меры позволяют не только соблюдать производственные стандарты, но и формировать доверие к бренду.

Структура поставок

Большая часть макулатуры поступает от населения Фото: предоставлено пресс-службой ПЦБК

Наибольшей стабильностью поставок сырья отличаются бизнес и корпоративные партнеры. С ними у предприятия договорные отношения. Один из самых неожиданных результатов работы «ЭКОПРИЕМ» — это высокая вовлеченность населения. По итогам первого полугодия оказалось, что около 80% всей макулатуры поступает от физических лиц. Это говорит о том, что именно в этом сегменте скрыт наибольший потенциал роста.

Сейчас в России более половины генерируемой макулатуры теряется — в том числе потому, что не налажен сбор на бытовом уровне. ПЦБК делает ставку на изменение этой ситуации. «Наша задача — кратно, с 300 до 1000 тонн в месяц, увеличить этот поток, внедряя культуру и инфраструктуру раздельного сбора сырья», — добавили на комбинате.

Подключаются управляющие компании, открываются новые пункты, заключаются партнерства со школами. Например, в рамках федеральной программы «БумБатл» ученики школы №123 собрали 717 килограммов макулатуры. Инициатива показала, что даже младшие классы готовы участвовать, стоит лишь дать им понятный инструмент и объяснить смысл.

Доверие важнее контрактов

В отличие от традиционного сырьевого рынка, где отношения строятся на жестких договорах и ценовом торге, в «ЭКОПРИЕМ» ставка сделана на доверие и постоянство. Поставщики — от частных лиц до крупных компаний — вовлекаются в диалог. Внимательное отношение к каждому, готовность объяснить, помочь с сортировкой, обеспечить удобную схему работы — именно это позволило ПЦБК быстро зарекомендовать новый бренд как надежного партнера.

Школы, например, не просто сдают макулатуру. Для них важнее формировать у детей культуру, чтобы они воспринимали бумагу не как мусор, а как ресурс. А бизнес получает понятную схему сдачи без лишней бюрократии.

РОП в действии

В Европе и Китае переработка — давно часть производственного цикла. В России закон о расширенной ответственности производителей (РОП) пока на стадии внедрения, но ПЦБК уже действует по этим правилам. Комбинат не ждет директив, а выстраивает собственную систему, где переработка — это не абстрактная идея, а повседневная задача.

Чем больше вторсырья перерабатывается, тем меньше отходов попадает на полигоны. Что это дает обычным жителям? Существенное снижение воздействия свалок на окружающую среду, новые рабочие места и виды промышленности, меньшие потери для экономики.

Цифровизация процессов

«ЭКОПРИЕМ» работает на основе цифровых технологий. Все поступающие партии учитываются в электронной системе. Специально оборудованные машины с GPS-датчиками позволяют в реальном времени отслеживать передвижение, корректировать маршруты и принимать новые заявки на вывоз. Оформить их можно прямо на сайте. Одна из удобных функций — обратный эквайринг: деньги за сданное сырье поступают на банковскую карту через терминал.

ИТ-решения на предприятии стали ключом к управляемости и экологичности. Система для планирования ресурсов (ERP), автоматизированное диспетчерское управление (АСОДУ), Telegram-боты мониторинга и система технического обслуживания и ремонта (ТОиР) позволяют ПЦБК в реальном времени отслеживать потери, расход ресурсов и эффективность оборудования. Это превращает экологию из идеологии в точную управляемую систему.

Не ждать решений, а задавать вектор

ПЦБК не ждет, пока переработка станет нормой по всей стране. Предприятие уже строит свою модель на основе современных технологий, устойчивых поставок, доверия и продуманной логистики. Через «ЭКОПРИЕМ», участие в Лиге переработчиков макулатуры и внутренние технологии ПЦБК становится моделью устойчивой промышленности.