Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Заксобрание Пермского края прекратит полномочия умершего депутата Чулошникова

27 октября 2025 в 13:59
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Чулошников скончался 22 октября 2025 года

Чулошников скончался 22 октября 2025 года

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В заксобрание Пермского края внесли проект постановления о прекращении полномочий депутата Владимира Чулошникова, который скончался 22 октября 2025 года. Об этом сообщил telegram-канал «Парламент. Пермский край».

«Согласно документу, полномочия депутата прекратились 22 октября в связи со смертью Владимира Чулошникова», — сказано в сообщении. Уточняется, что по региональному законодательству полномочия депутата прекращаются, если наступили события, из-за которых он не может выполнять свою работу. Но прекратить полномочия можно только после рещения заксобрания. Проект документа планируют рассмотреть на ближайшем заседании в ноябре.

Ранее URA.RU рассказало, что Владимир Чулошников скончался 22 октября 2025 года после продолжительной болезни. Ему было 67 лет.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал