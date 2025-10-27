Заксобрание Пермского края прекратит полномочия умершего депутата Чулошникова
Чулошников скончался 22 октября 2025 года
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
В заксобрание Пермского края внесли проект постановления о прекращении полномочий депутата Владимира Чулошникова, который скончался 22 октября 2025 года. Об этом сообщил telegram-канал «Парламент. Пермский край».
«Согласно документу, полномочия депутата прекратились 22 октября в связи со смертью Владимира Чулошникова», — сказано в сообщении. Уточняется, что по региональному законодательству полномочия депутата прекращаются, если наступили события, из-за которых он не может выполнять свою работу. Но прекратить полномочия можно только после рещения заксобрания. Проект документа планируют рассмотреть на ближайшем заседании в ноябре.
