Заксобрание Пермского края прекратит полномочия умершего депутата Чулошникова

В заксобрание Пермского края внесли проект постановления о прекращении полномочий депутата Владимира Чулошникова, который скончался 22 октября 2025 года. Об этом сообщил telegram-канал «Парламент. Пермский край».

«Согласно документу, полномочия депутата прекратились 22 октября в связи со смертью Владимира Чулошникова», — сказано в сообщении. Уточняется, что по региональному законодательству полномочия депутата прекращаются, если наступили события, из-за которых он не может выполнять свою работу. Но прекратить полномочия можно только после рещения заксобрания. Проект документа планируют рассмотреть на ближайшем заседании в ноябре.