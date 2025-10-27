Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Власти Пермского края создадут 69 новых памятников природы

27 октября 2025 в 13:39
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Популярные туристические места станут памятниками природы

Популярные туристические места станут памятниками природы

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае появятся 69 новых особо охраняемых природных территорий, которым присвоят статус «памятник природы». В список вошли популярные туристические места, такие как водопад Плакун, камень Ветлан, Ординская пещера и другие.

«Власти Пермского края разработали проект по созданию охранных зон ООПТ регионального значения категории „памятники природы“. В список включено 69 объектов», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документы краевого правительства.

Уточняется, что для каждой локации разработают специальное положение. В нем будут указаны границы памятника природы, режим охраны, использование земельных участков, возможность рыбалки на водоемах и другие моменты.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал