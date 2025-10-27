Власти Пермского края создадут 69 новых памятников природы
Популярные туристические места станут памятниками природы
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
В Пермском крае появятся 69 новых особо охраняемых природных территорий, которым присвоят статус «памятник природы». В список вошли популярные туристические места, такие как водопад Плакун, камень Ветлан, Ординская пещера и другие.
«Власти Пермского края разработали проект по созданию охранных зон ООПТ регионального значения категории „памятники природы“. В список включено 69 объектов», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документы краевого правительства.
Уточняется, что для каждой локации разработают специальное положение. В нем будут указаны границы памятника природы, режим охраны, использование земельных участков, возможность рыбалки на водоемах и другие моменты.
