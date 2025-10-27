В Пермском крае стартовали большие выборы в заксобрание

Новую нарезку предстоит утвердить депутатам ЗС Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Избирком Пермского края перенарезал округа на выборы в заксобрание региона. Об этом ведомство сообщает в своем telegram-канале. Решение связано с тем, что срок действия старой «нарезки» истекает 20 января 2026 года.

«Согласно нормам законодательства, не позднее, чем за 80 дней до этого срока, избирательная комиссия Пермского края определила и внесла для утверждения в краевой парламент новую схему избирательных округов для проведения выборов депутатов заксобрания. Она должна быть утверждена на десятилетний срок депутатами регионального парламента не позднее, чем за 20 дней до истечения срока действия прежней схемы», — говорится в сообщении.

Средняя норма представительства составляет 67360 человек. Допустимое отклонение — не менее 10% и не более 30% в отдаленных и труднодоступных местностях. «Изменения в представленном документе вызваны миграционными потоками избирателей внутри региона», — объясняет крайизбирком.

Продолжение после рекламы

Основные перемены коснулись округа №21, который сейчас представляет руководитель «Газпром газораспределение Пермь» и «Газпром межрегионгаз Пермь» Сергей Черезов. Его округ увеличивается географически и с точки зрения числа избирателей. В округ входят Кунгурский округ и часть Пермского района. В старой нарезке в округе было 69,5 тысяч избирателей, стало — свыше 81 тысячи. Из 28-го округа (гендиректора «УЗПМ» Дмитрия Пылева) в 21-й перешли больше двадцати населенных пунктов Пермского округа, от поселка Новый до Култаево. Таким образом, округ №21 становится самым большим с точки зрения числа избирателей. На втором месте — округ №28 (80,9 тысяч).