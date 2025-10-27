Туристы-экстремалы решили проехать на снегоходах весь Урал с юга на север
На снегоходах предстоит проехать около 4 000 км
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
В начале января из Оренбургской области стартует Большая снегоходная экспедиция. Ее участники намерены проехать на снегоходах около 4 000 км через весь Урал, в том числе и Пермский край, и добраться до Ледовитого океана. Об этом рассказал один из организаторов, путешественник из Санкт-Петербурга Антон Кухта.
«Мы планируем проехать 4000 км по снегу от крайней южной точки Урала до самой северной. Впереди нас ждет много холода, но, надеюсь, и много тепла, благодаря людям, которые встретятся на пути, а также будут следить за нашими перемещениями», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Экспедиция, по планам, займет до 10 недель и будет разбита на несколько этапов. Первый начнется в городе Кувандык Оренбургской области и завершится в поселке Средняя Усьва Пермского края. Окончательный финиш должен состоятся на острове о. Левдиев в ЯНАО.
Главная цель первопроходцев — проложить снегоходный путь через весь Урал, который ляжет в основу справочников и путеводителей. Антон Кухта отмечает, что «на снегоходе в жизни сидел лишь единожды». Поэтому в команде есть опытный снегоходчик Константин Кузнецов из Екатеринбурга. Он признает, что на экспедицию через весь Урал их вдохновили и путешествия Олега Чегодаева, который ранее прошел весь Урал пешком, а в 2025 году на каяке. О своей экспедиции Чегодаев рассказывал в интервью URA.RU.
