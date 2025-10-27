Туристы-экстремалы решили проехать на снегоходах весь Урал с юга на север

На снегоходах предстоит проехать около 4 000 км Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В начале января из Оренбургской области стартует Большая снегоходная экспедиция. Ее участники намерены проехать на снегоходах около 4 000 км через весь Урал, в том числе и Пермский край, и добраться до Ледовитого океана. Об этом рассказал один из организаторов, путешественник из Санкт-Петербурга Антон Кухта.

«Мы планируем проехать 4000 км по снегу от крайней южной точки Урала до самой северной. Впереди нас ждет много холода, но, надеюсь, и много тепла, благодаря людям, которые встретятся на пути, а также будут следить за нашими перемещениями», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Экспедиция, по планам, займет до 10 недель и будет разбита на несколько этапов. Первый начнется в городе Кувандык Оренбургской области и завершится в поселке Средняя Усьва Пермского края. Окончательный финиш должен состоятся на острове о. Левдиев в ЯНАО.