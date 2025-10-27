Роспотребнадзор устроил рейд по школьным столовым ХМАО
Роспотребнадзор проверил столовые в школах ХМАО
Фото: Илья Московец © URA.RU
Специалисты Роспотребнадзора проверили организацию питания в школах Югры. Они посетили 60 образовательных учреждений, а также оценили работу 12 операторов питания и пяти поставщиков продуктов, как сообщило окружное ведомство.
«С начала нового учебного года, т. е. с сентября, проведено 60 проверок образовательных организаций, 12 операторов питания и пять поставщиков. Выявлялись отклонения: в 4,3% случаев не соблюдалась температура выдачи блюд, в 2,7% — масса порций, в 16,7% — калорийность», — сообщил Роспотребнадзор на официальном сайте.
Специалисты исследовали образцы готовой продукции и пищевого сырья. Провели анализ микробиологических и физико-химических показателей на соответствие гигиеническим стандартам.
Нарушения обнаружили почти в каждой пятой проверенной школе. Надзорное ведомство выдало 16 предписаний, возбудило пять административных дел и наложило штрафов на сумму 125 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) в меню в школьных столовых возвращают любимые блюда. В этом году по заявкам учащихся вернули молочные каши.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!