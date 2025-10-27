В ХМАО отключат радио и телевидение

График перерывов в трансляции Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Арктической зоне ХМАО с 28 по 31 октября временно отключат радио и телевидение. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий Югры.

«В Белоярском районе отключение произойдет на программах РТРС-1, РТРС-2 и Радио России. Все плановые остановки трансляции заранее согласованы с телеканалами и проходят в моменты, когда в эфире нет важных сообщений», — говорится на сайте.

График перерывов в трансляции:

Белоярский — 28 октября с 10:00 до 16:00

Казым — 29 октября с 10:00 до 16:00

Верхнеказымский — 30 октября с 10:00 до 16:00

Лыхма — 31 октября с 10:00 до 16:00

