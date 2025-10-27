Логотип РИА URA.RU
В ХМАО отключат радио и телевидение

27 октября 2025 в 13:19
Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Арктической зоне ХМАО с 28 по 31 октября временно отключат радио и телевидение. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий Югры.

«В Белоярском районе отключение произойдет на программах РТРС-1, РТРС-2 и Радио России. Все плановые остановки трансляции заранее согласованы с телеканалами и проходят в моменты, когда в эфире нет важных сообщений», — говорится на сайте.

График перерывов в трансляции:

  • Белоярский — 28 октября с 10:00 до 16:00
  • Казым — 29 октября с 10:00 до 16:00
  • Верхнеказымский — 30 октября с 10:00 до 16:00
  • Лыхма — 31 октября с 10:00 до 16:00
В РТРС-1 входят: «Первый канал», «Россия 1», «Первый канал», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «ОТР» и «ТВ Центр». В РТРС-2 входят: «РенТВ», «СПАС», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «ТНТ», «МИР» и «МузТВ».

