Электромонтажник из ХМАО отсудил компенсацию за маленькую зарплату

В Радужном (ХМАО) электромонтажник подал в суд на своего работодателя, который не заплатил ему всю зарплату. По договору ему должны были платить 140 тысяч рублей, но перечислили только 69 тысяч. Суд заставил компанию выплатить сотруднику более 200 тысяч рублей, включая компенсацию за моральный вред.

«Истец был принят на работу в общество с ограниченной ответственностью на должность электромонтажника с должностным окладом в 140 000 рублей, но получил лишь часть заработной платы — 69 000 рублей, несмотря на отсутствие у него дисциплинарных взысканий. Истец подал в суд, с компании взысканы: задолженность по заработной плате — 153 700 рублей; компенсация за нарушение сроков выплаты заработной платы — 40 453,84 рубля; компенсация морального вреда — 15 000 рублей; расходы на оплату услуг представителя — 13 000 рублей», — указано в публикации судов Югры на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина работал в компании с октября по декабрь 2024 года, но получил за это время лишь часть зарплаты. Работодатель объяснял задержку арестом счетов и болезнью начальника, но денег так и не выплатил. Тогда югорчанин обратился в суд. Правосудие встало на сторону электромонтажника.

