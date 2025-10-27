Бывший помощник экс-губернатора ХМАО оспаривает приговор о мошенничестве

Кассационный суд Челябинска рассмотрит жалобу помощника экс-губернатора Югры, осужденного за мошенничество Фото: Илья Московец © URA.RU

В кассационный суд Челябинска поступила жалоба экс-помощника бывшего губернатора ХМАО Михаила Слинкина по делу о мошенничестве. Об этом сообщается в базе данных суда.

«Вид обжалуемого судебного акта: приговор или иное судебное решение по существу дела. Слинкин Михаил Владимирович», — сообщается в картотеке седьмого кассационного суда общей юрисдикции.

Весной 2025 года Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор Слинкину по делу о мошенничестве. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Слинкина признали виновным в предоставлении документов с фиктивными адресами в окружной «Центр гражданских инициатив» для получения компенсации аренды за помещения. На момент инкриминируемого преступления он занимал пост вице-президента «Олимпийского совета Югры».