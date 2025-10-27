Омбудсмен ХМАО помогла семье погибшего бойца СВО списать кредит за машину

В Югре семье погибшего участника специальной военной операции помогли избавиться от долгов по автокредиту. В решении вопроса участвовала Уполномоченный по правам человека в округе Наталья Стребкова.

«В период несения бойцом СВО военной службы семьей в кредит был приобретен автомобиль, но после гибели военнослужащего ежемесячный платеж стал непосильным. С учетом рассмотрения ходатайства Уполномоченного по правам человека банк принял решение о полном списании кредитной задолженности семьи погибшего военнослужащего и закрытии договора кредитования», — сообщили URA.RU в аппарате уполномоченного.

Автокредит был взят в городе Советский (ХМАО) во время службы военнослужащего. После его гибели супруга обратилась за помощью к омбудсмену, так как на ее иждивении остались двое детей. Она пыталась договориться с банком о реструктуризации кредита, снижении ежемесячного платежа или предоставлении кредитных каникул, но не получила одобрения.