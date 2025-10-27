«Коммерсант»: власти обсуждают снижение нормы по электричеству для населения
Снижение соцнормы по энергии связано с желанием стабилизировать ситуацию на рынке
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
На текущей неделе правительственная комиссия по вопросам электроэнергетики рассмотрит предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о сокращении социальной нормы потребления электроэнергии для населения. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленные к заседанию материалы.
«Предложения ФАС о снижении диапазонов соцнормы потребления электроэнергии для населения обсудят 29 октября на заседании правкомиссии по электроэнергетике . Эта работа ведется в рамках планов правительства по борьбе с перекрестным субсидированием в энергетике», — говорится в материале. Перекрестное субсидирование — это ситуация, когда тарифы для населения занижаются, но при этом повышаются для бизнеса. То есть бизнес платит за расход гражданами энергии.
По состоянию на начало 2025 года объем переплаты по этой схеме достиг 339 миллиардов рублей, при этом за последние годы наблюдается тенденция к росту данной суммы. Росту перекрестного субсидирования во многом способствует незаконный майнинг криптовалют, расходы на оплату потребленной энергии в таких случаях фактически ложатся на плечи бизнеса и предприятий.
Вопрос о сокращении перекрестного субсидирования обсуждается органами власти уже продолжительное время. Однако реализовать подобные меры основной причиной опасаются социального недовольства, поскольку отмена субсидий может привести к значительному увеличению счетов за электроэнергию для граждан. В связи с этим было принято решение о введении социальной нормы потребления: после превышения установленного лимита для населения перестает действовать льготный тариф.
- Олег27 октября 2025 13:07Надо уравнять тарифы в домах с газом и без газа. Плита уже давно не главный потребитель.