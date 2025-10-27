«Коммерсант»: власти обсуждают снижение нормы по электричеству для населения

Снижение соцнормы по энергии связано с желанием стабилизировать ситуацию на рынке Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На текущей неделе правительственная комиссия по вопросам электроэнергетики рассмотрит предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о сокращении социальной нормы потребления электроэнергии для населения. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленные к заседанию материалы.

«Предложения ФАС о снижении диапазонов соцнормы потребления электроэнергии для населения обсудят 29 октября на заседании правкомиссии по электроэнергетике . Эта работа ведется в рамках планов правительства по борьбе с перекрестным субсидированием в энергетике», — говорится в материале. Перекрестное субсидирование — это ситуация, когда тарифы для населения занижаются, но при этом повышаются для бизнеса. То есть бизнес платит за расход гражданами энергии.

По состоянию на начало 2025 года объем переплаты по этой схеме достиг 339 миллиардов рублей, при этом за последние годы наблюдается тенденция к росту данной суммы. Росту перекрестного субсидирования во многом способствует незаконный майнинг криптовалют, расходы на оплату потребленной энергии в таких случаях фактически ложатся на плечи бизнеса и предприятий.

