Вес самородка составил два килограмма 374 грамма Фото: Янтарный комбинат Ростеха

В Калининграде был извлечен крупнейший за последние четыре года самородок янтаря. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе янтарного комбината, входящего в корпорацию «Ростех».

«Предположительно, 35—45 млн лет назад камень имел круглую форму и напоминал буханку хлеба. В таком виде он был законсервирован в толще голубой глины и пролежал под землей миллионы лет в комфортных для себя условиях», — сказано в сообщении. Отмечается, что у самородка нетипичный для янтарных самородков скол — он большой и позволяет во всей красе увидеть цвет камня.

Самородок внутри ярко желтого цвета с незначительными разводами Фото: Янтарный комбинат Ростеха

В сообщении также уточняется, что вес камня, получившего имя «Рекордсмен», составил два килограмма 374 грамма. Он стал не только символом добычного успеха, но и иллюстрирует значительную перспективу развития отрасли — впервые в истории предприятия в 2025 году ожидается превышение годового объема добычи янтаря в 700 тонн. Эксперты отмечают, что такие самородки имеют не только коллекционную и научную ценность, но и повышают интерес со стороны инвесторов и участников янтарных аукционов.