Трамп напомнил о подлодке около России в ответ испытания «Буревестника»
Фото: Official White House / Tia Dufour
Президент США Дональд Трамп напомнил об атомной подлодке США в ответ на завершение Россией испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Об этом глава государства сообщил журналистам на борту своего самолета по пути из Куала-Лумпура в Токио.
«Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у их берегов. Так что США не нужны ракеты с дальностью полета восьми тысяч миль», — сказал Трамп.
Во время беседы Трамп также подверг критике российское заявление о завершении испытаний «Буревестника» на фоне конфликта на Украине. По его мнению, сейчас приоритетом выступает поиск путей урегулирования ситуации, а не демонстрация новых видов стратегического вооружения. Американский лидер подчеркнул, что военные действия, которые по прогнозам должны были завершиться за неделю, затянулись почти на четыре года, и призвал стороны сосредоточиться на прекращении огня, а не милитаризации.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, отметив ее уникальные характеристики и способность преодолевать межконтинентальные расстояния. На этом фоне Украина запрашивала у США поставки ракет Tomahawk, однако Дональд Трамп заявил, что не поддержит передачу этого вооружения, если возникнет угроза национальной безопасности Соединенных Штатов.
- А как по американски верно ?27 октября 2025 14:18"что военные действия, которые по прогнозам должны были завершиться за неделю, затянулись почти на четыре года" Трамп правда не понимает, что эти "войны" обученные нато - подонки, прячутся за гражданских пассажиров, обстреливают пляжи с детьми ? Вышли бы в поле, и за час бы все закончилось