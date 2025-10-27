Трамп напомнил о подлодке около России в ответ испытания «Буревестника»

Трамп попытался пригрозить России американской подлодкой Фото: Official White House / Tia Dufour

Президент США Дональд Трамп напомнил об атомной подлодке США в ответ на завершение Россией испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Об этом глава государства сообщил журналистам на борту своего самолета по пути из Куала-Лумпура в Токио.

«Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у их берегов. Так что США не нужны ракеты с дальностью полета восьми тысяч миль», — сказал Трамп.

Во время беседы Трамп также подверг критике российское заявление о завершении испытаний «Буревестника» на фоне конфликта на Украине. По его мнению, сейчас приоритетом выступает поиск путей урегулирования ситуации, а не демонстрация новых видов стратегического вооружения. Американский лидер подчеркнул, что военные действия, которые по прогнозам должны были завершиться за неделю, затянулись почти на четыре года, и призвал стороны сосредоточиться на прекращении огня, а не милитаризации.

