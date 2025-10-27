Скончалась популярная в СССР актриса Джун Локхарт
27 октября 2025 в 13:58
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Американская актриса Джун Локхарт, широко известная благодаря своей роли в популярном в СССР телесериале «Лэсси», ушла из жизни на 101-м году. Как сообщает Deadline, смерть артистки наступила в прошлый четверг по естественным причинам.
