Путин уволил главу управления приграничного сотрудничества Филатова
27 октября 2025 в 16:52
Начальник управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Алексей Филатов освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации.
