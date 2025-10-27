Логотип РИА URA.RU
Путин расширил партнерство со страной, которой угрожал войсками Трамп

27 октября 2025 в 16:54
Договор подписан 7 мая 2025 года в Москве

Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между РФ и Венесуэлой. Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла стратегическом партнерстве и сотрудничестве», — говорится в документе. Договор подписан 7 мая 2025 года в Москве.

Новый этап российско-венесуэльских отношений приобретает особое значение на фоне резкого обострения отношений между Венесуэлой и США. 24 октября президент США Дональд Трамп выступил с резкой риторикой в адрес властей Венесуэлы, заявив о готовности начать наземную военную операцию против наркокартелей, действующих на территории страны. Он публично поручил главе Пентагона обратиться в Конгресс по вопросу возможной военной интервенции.

Соединенные Штаты регулярно обвиняли Венесуэлу в содействии международному наркотрафику и уже проводили операции по перехвату судов в Карибском море. В сентябре 2025 года отношения между Вашинградом и Каракасом сильно обострились: к берегам Венесуэлы были направлены три американских военных корабля, а Белый дом пригрозил задействовать «все средства» для борьбы с наркотрафиком.

