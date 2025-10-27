Путин расширил партнерство со страной, которой угрожал войсками Трамп
Договор подписан 7 мая 2025 года в Москве
Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU
Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между РФ и Венесуэлой. Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла стратегическом партнерстве и сотрудничестве», — говорится в документе. Договор подписан 7 мая 2025 года в Москве.
Новый этап российско-венесуэльских отношений приобретает особое значение на фоне резкого обострения отношений между Венесуэлой и США. 24 октября президент США Дональд Трамп выступил с резкой риторикой в адрес властей Венесуэлы, заявив о готовности начать наземную военную операцию против наркокартелей, действующих на территории страны. Он публично поручил главе Пентагона обратиться в Конгресс по вопросу возможной военной интервенции.
Соединенные Штаты регулярно обвиняли Венесуэлу в содействии международному наркотрафику и уже проводили операции по перехвату судов в Карибском море. В сентябре 2025 года отношения между Вашинградом и Каракасом сильно обострились: к берегам Венесуэлы были направлены три американских военных корабля, а Белый дом пригрозил задействовать «все средства» для борьбы с наркотрафиком.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.