Путин расширил партнерство со страной, которой угрожал войсками Трамп

Договор подписан 7 мая 2025 года в Москве

Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между РФ и Венесуэлой. Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла стратегическом партнерстве и сотрудничестве», — говорится в документе. Договор подписан 7 мая 2025 года в Москве.

Новый этап российско-венесуэльских отношений приобретает особое значение на фоне резкого обострения отношений между Венесуэлой и США. 24 октября президент США Дональд Трамп выступил с резкой риторикой в адрес властей Венесуэлы, заявив о готовности начать наземную военную операцию против наркокартелей, действующих на территории страны. Он публично поручил главе Пентагона обратиться в Конгресс по вопросу возможной военной интервенции.

