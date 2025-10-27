Логотип РИА URA.RU
Реклама

Курганский депутат Москвин назначил своей помощницей маму вместо однопартийцев. Инсайд

27 октября 2025 в 17:45
Депутат курганской облдумы Даниил Москвин назначил своим помощником маму

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской областной думы от партии «Новые люди» Даниил Москвин назначил своим помощником собственную мать Наталью. Решение вызвало оживленные обсуждения среди депутатов, поскольку большинство народных избранников обычно берут в помощники партийных коллег или представителей общественных организаций. Об этом URA.RU сообщили источники в региональном парламенте.

«Каждый депутат имеет право назначить до пяти помощников. Москвин воспользовался этим правом и оформил на эту должность свою мать. Видимо, доверие к ней выше, чем к партийным соратникам», — говорит собеседник агентства. Другие источники отмечают, что мама парламентария имеет большой опыт в юридической сфере и подходит на этот пост.

Также, как рассказывают источники URA.RU в думе, после заседания регпарламента, когда депутатов фотографировали для официального стенда, Москвин покинул зал. Вскоре в аппарат парламента позвонила его мать — уточнить, «почему сына не сфотографировали» и «куда его привезти». Теперь, отмечают коллеги, все вопросы она сможет решать официально — в статусе помощника депутата.

Корреспондент URA.RU направил запросы для уточнения информации по теме Наталье и Даниилу Москвину в личные сообщения в соцсетях. Ответ ожидается

Ранее URA.RU писало, что мама депутата уже участвовала в политической жизни сына и выступала от его имени. После сентябрьских выборов именно она комментировала и опровергала слухи о том, что Даниил Москвин может отказаться от мандата.

