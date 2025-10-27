Курганский депутат Москвин назначил своей помощницей маму вместо однопартийцев. Инсайд
Депутат курганской облдумы Даниил Москвин назначил своим помощником маму
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Депутат Курганской областной думы от партии «Новые люди» Даниил Москвин назначил своим помощником собственную мать Наталью. Решение вызвало оживленные обсуждения среди депутатов, поскольку большинство народных избранников обычно берут в помощники партийных коллег или представителей общественных организаций. Об этом URA.RU сообщили источники в региональном парламенте.
«Каждый депутат имеет право назначить до пяти помощников. Москвин воспользовался этим правом и оформил на эту должность свою мать. Видимо, доверие к ней выше, чем к партийным соратникам», — говорит собеседник агентства. Другие источники отмечают, что мама парламентария имеет большой опыт в юридической сфере и подходит на этот пост.
Также, как рассказывают источники URA.RU в думе, после заседания регпарламента, когда депутатов фотографировали для официального стенда, Москвин покинул зал. Вскоре в аппарат парламента позвонила его мать — уточнить, «почему сына не сфотографировали» и «куда его привезти». Теперь, отмечают коллеги, все вопросы она сможет решать официально — в статусе помощника депутата.
Корреспондент URA.RU направил запросы для уточнения информации по теме Наталье и Даниилу Москвину в личные сообщения в соцсетях. Ответ ожидается
Ранее URA.RU писало, что мама депутата уже участвовала в политической жизни сына и выступала от его имени. После сентябрьских выборов именно она комментировала и опровергала слухи о том, что Даниил Москвин может отказаться от мандата.
- Виктор27 октября 2025 18:36Красавец!!