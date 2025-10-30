Поводок без собаки: что за тренд хоббидоггинг и беспокоиться ли родителям — отвечает психолог

Люди выгуливают несуществующих собак: хоббидоггинг начинает захватывать соцсети Фото: Создано в Midjourney

Недавно в интернете начали обсуждать новый тренд: подростки выгуливают собак, проходят с ними полосу препятствий, гладят их и убирают за ними на улице — вот только никаких собак нет. Лишь пустой ошейник, с которым и ходят любители хоббидоггинга. URA.RU разбирается в новом тренде вместе с психологами.

Что такое хоббидоггинг

Хоббидоггинг — это выгуливание невидимых собак на поводке. Люди делают вид, что рядом с ними ходит четвероногий друг, хотя на самом деле просто гуляют с пустым ошейником.

Многие сравнивают хоббидоггинг с хоббихорсингом, который широко обсуждали в интернете ранее Фото: Размик Закарян © URA.RU

Видео с новым трендом начал распространяться в соцсетях на прошлой неделе. Особое внимание у западных СМИ привлекла прогулка хоббидоггеров в немецком городке Хейльбронн. На записи несколько людей ходят с поводком, будто выгуливают собаку, учат ее командам и проходят с ней полосу препятствий. Большинство людей на записи — взрослые, но со временем тренд могут подхватить и дети.

В интернете тут же начали сравнивать хоббидоггеров с хоббихорсерами, которые изображали, что катаются на лошади. Однако, по мнению психолога, у нового тренда могут быть куда более личные причины.

Кто и зачем занимается хоббидоггингом

Обычно подобные тренды распространяются среди подростков и молодежи. Однако на видео, которое и дало старт хоббидоггингу, с пустыми поводками ходят взрослые люди. По мнению психолога, доцента департамента психологии УГИ УрФУ Рустама Муслумова, в первую очередь хоббидогинг — это модный тренд, который повторяют в сети, потому что это популярно. Но также прогулка с невидимым питомцем может помочь человеку почувствовать себя лучше и выполнять эмоциональные и социальные функции.

«Есть исследование, которое посвящено особенностям взаимодействия с домашними питомцами. Согласно нему, даже воображаемое прикосновение к животному снижает уровень стресса и улучшает эмоциональное состояние», — отметил психолог.

К тому же, хоббидогинг может помочь справиться с утратой тем, кто совсем недавно потерял любимого питомца. Создавая воображаемого друга, человек создает компромисс с реальностью, что помогает ему адаптироваться и прийти в себя. «При этом феномен не имеет патологического подтекста», — подчеркнул Рустам Муслумов.

Поэтому очень важно понимать, ради чего взрослый человек занимается хоббидогингом. Если это помогает ему почувствовать себя лучше эмоционально и физически, а также дает возможность включиться в социальную среду, то в увлечении нет ничего плохого. Насторожиться стоит, если выгуливание невидимой собаки сопровождается негативными мыслями, усиливает чувство одиночества и изоляции — в таком случае лучше обратиться к специалисту.

Однако все вышеперечисленное касается, в первую очередь, взрослых людей. А вот у подростков желание прогуливаться с невидимой собакой может иметь совсем другой подтекст — и заслуживает особого внимания.

Почему подростки занимаются хоббидоггингом

По мнению детского психолога Полины Зелексон, хоббидоггинг для подростков может стать не просто увлечением, а способом компенсировать проблемы с нехваткой внимания, принятия и любви. Именно поэтому в качестве воображаемого друга выбрана собака — существо, которое готово безусловно и искренне любить своего хозяина.

«Тот, кто готов отдавать любовь, заводит кошку. А тот, кто нуждается в любви, находится в ее дефиците — заводит собаку», — отмечает Полина Зелексон. «Хоббидоггинг может быть связан с фантазированием как механизмом психологической защиты. Это способ удовлетворения потребности и дефицита в любви — пускай и фантазийным способом».

Психолог напомнила, что пример хоббидоггинга можно найти даже в советских мультфильмах: ведь в «Варежке» девочка также начинала играть со своей вязаной красной варежкой, представляя, что это ее щенок. Главная героиня так сильно хотела завести щенка, что представляла, будто у нее есть вязаный щенок.

Психолог напомнила, что еще в советском мультике был сюжет о том, что сегодня назвали бы хоббидоггингом Фото: Кадр из мультфильма «Варежка», реж. Роман Качанов, Союзмультфильм

При этом новый тренд могут подхватить и взрослые люди, которые также через хоббидоггинг проживают нехватку тепла, любви и заботы. Но именно в случае с подростками это может стать тревожным звоночком, который требует особого внимания.

Что делать родителям, если ребенок начал заниматься хоббидоггингом

Полина Зелексон советует родителям, столкнувшимся с хоббидоггингом, в первую очередь оценить ситуацию. Возможно, ребенок просто шутит в соцсетях и не воспринимает тренд серьезно — в таком случае беспокоиться не о чем.

Если же ребенок начинает особенно увлеченно заниматься хоббидоггингом, то следует понять, что таким образом подросток может компенсировать потребность в нехватке любви, принятия и заботе.

«Если есть возможность, лучше завести собаку. Ведь это прямое послание к родителям — завуалированное сообщение о том, что ребенок хочет питомца», — отмечает психолог. «Если такой возможности нет, то нужно организовать какой-нибудь досуг для ребенка, на котором он сможет взаимодействовать с собаками или другими животными».

Если ребенок так сильно хочет собаку, родителям стоит пойти навстречу Фото: Создано в Midjourney

Однако важно обратить внимание в случае, если ребенок относится к хоббидоггингу абсолютно серьезно и без капли иронии. Если подросток не просто «выгуливает» невидимую собаку, а полностью поглощен общением с воображаемым другом, а также требует от окружающих принимать наличие несуществующего пса — это повод обратиться к специалистам.