«Лукойл» на фоне санкций собирается продать свои зарубежные активы
Компания подпала под санкции США
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В связи с введением санкционных мер в отношении компании и ее дочерних структур со стороны ряда государств, «Лукойл» объявил о намерении реализовать свои зарубежные активы. Кроме того, «Лукойл» сообщил о начале рассмотрения предложений от потенциальных покупателей относительно своих международных активов.
Компания рассматривает возможность обращения в OFAC с запросом на продление срока действия лицензии, необходимой для поэтапного прекращения деятельности, с целью обеспечения бесперебойного функционирования своих зарубежных активов. Об этом сообщает компания на своем официальном сайте.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.