«Лукойл» на фоне санкций собирается продать свои зарубежные активы

27 октября 2025 в 23:24
Компания подпала под санкции США

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В связи с введением санкционных мер в отношении компании и ее дочерних структур со стороны ряда государств, «Лукойл» объявил о намерении реализовать свои зарубежные активы. Кроме того, «Лукойл» сообщил о начале рассмотрения предложений от потенциальных покупателей относительно своих международных активов.

Компания рассматривает возможность обращения в OFAC с запросом на продление срока действия лицензии, необходимой для поэтапного прекращения деятельности, с целью обеспечения бесперебойного функционирования своих зарубежных активов. Об этом сообщает компания на своем официальном сайте.

