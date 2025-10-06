Челябинск обогнал Москву по темпам роста цен на недвижимость

Челябинск замкнул тройку городов с наибольшим ростом цен на жилье на вторичном рынке в третьем квартале. Недвижимость подорожала в среднем на 3,34%. Для сравнения: в Москве рост составил 1,83%. Это следует из данных консалтинговой компании SRG.
«Третье место у Челябинска. За третий квартал вторичное жилье в этом городе подорожало в среднем на 3,34%, до 105,3 тысячи рублей за квадратный метр», — пишет «РБК Недвижимость» со ссылкой на исследование.
Курск сохраняет позицию лидера по темпам роста стоимости жилья с начала текущего года. По результатам третьего квартала средняя стоимость одного квадратного метра жилья в городе увеличилась на 8,52% и достигла отметки 114,8 тысячи рублей. Ижевск оказался на второй позиции рейтинга: в период с июля по сентябрь средняя стоимость увеличилась здесь на 3,44% и достигла 100,7 тысячи рублей. Москва заняла восьмое место: средняя цена «квадрата» на рынке вторичного жилья в российской столице увеличилась на 1,83% и достигла 360 тысяч рублей.
Ранее в Челябинске отмечался рост цен и на аренду: в третьем квартале 2025 года долгосрочная аренда однокомнатных квартир подорожала на 6,4%, двухкомнатных — на 6,5%, а трехкомнатных — на 4,7%. Эксперты связывают это с сокращением предложения и сезонным оживлением рынка, при этом темпы роста оказались ниже, чем в 2024 году, когда после отмены льготной ипотеки спрос на аренду значительно увеличился.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!