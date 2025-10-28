Учителя в Эстонии стали создавать особые учебники для русскоговорящих

Русскоязычные учителя в Эстонии сами пишут учебники из-за нехватки материалов Фото: Илья Московец © URA.RU

Учителя в Эстонии вынуждены самостоятельно создавать учебные материалы для русскоязычных школьников из-за острой нехватки пособий после перехода на государственный язык обучения. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на выводы Министерства образования страны.

«По итогам первого года перехода на эстонский язык Министерство образования пришло к выводу о нехватке вспомогательных материалов для учителей по обучению русскоязычных детей на эстонском языке. Учебных материалов, подходящих для русскоязычных учеников, по-прежнему не хватает, поэтому многим учителям приходится создавать их самостоятельно», — сообщили в ведомстве.

В министерстве признали, что школы и педагоги продолжают испытывать трудности, особенно в 4-х и 5-х классах. Власти обещают улучшить ситуацию, однако конкретных сроков не называют.

