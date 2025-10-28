Сотрудник исправительной колонии в Тюмени покорил вершину Эльбруса

Тюменец взобрался на высоту пять тысяч метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудник исправительной колонии № 6 города Ишима Тюменской области Руслан Смирнов совершил успешное восхождение на западную вершину Эльбруса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

«Сотрудник исправительной колонии № 6 г. Ишима Руслан Смирнов совершил восхождение на западную вершину Эльбруса. Подъем на гору проходил с юга, пролегал через исторические места на юго-восточном склоне и Скалы Пастухова», — отмечено в сообщении.

Высота восхождения составила пять тысяч метров. В рамках подготовки к испытанию команда в течение шести дней проходила акклиматизационные и тренировочные выходы в горах Кавказского хребта.

Ранее Смрнов поднялся на пик Комсомолец в Кыргызстане, участвовал в марафоне «Конжак», ежегодно проходящем на самой высокой точке Свердловской области — горе Конжаковский Камень. В будущем сотрудник УФСИН планирует покорять и новые вершины.