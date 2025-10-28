Власти объяснили, почему в Тюмени отключили мобильный интернет, а не только GPS

Замгубернатора региона Станислав Логинов прокомментировал причину отключения мобильного интернета Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Заместитель губернатора Тюменской области Станислав Логинов прокомментировал причину отключения мобильного интернета в регионе, а не только GPS-навигации, как предлагали многие жители. Этот вопрос активно обсуждался тюменцами в комментариях под постами жителей в telegram-канале «ЧС Тюмень» посвященных неудобствам, связанным с блокировкой. Логинов подчеркнул, что для обеспечения безопасности граждан в условиях возможной угрозы беспилотных летательных аппаратов недостаточно просто отключить GPS.

«Отключения системы навигации GPS недостаточно. Отключение мобильного интернета необходимо для предотвращения передачи данных, которые могут быть использованы для дистанционного мониторинга объектов и корректировки полетов БПЛА», — заявил Логинов в разговоре с URA.RU.

Что писали тюменцы?

В соцсетях ранее многие тюменцы выразили недоумение, почему ответственные структуры не ограничиваются отключением GPS, как, по их утверждению, это делается в других регионах. «Еще можно было смириться с отключением в ночное время суток, но то, что происходит сейчас, вообще беспредел. В приграничных регионах и то только GPS отключают, а у нас, если что заметили — сразу шатдаун вообще любых видов связи, осталось выезд из города закрыть и патрули выставить», — цитирует слова жителя города, пожелавшего остаться анонимным telegram-канал «ЧС Тюмень»

«Не обязательно отключать мобильную связь, достаточно отключить сигналы GPS, я много езжу по России, по работе, и в любом регионе отключают именно навигатор, а не связь. Из-за этого у нас некорректно работают банкоматы и то один на весь район, и в магазинах некоторых люди не могут купить продукты из-за отсутствия наличности», — написал другой анонимный автор, чья публикация также появилась в telegram-канале.

Позиция властей