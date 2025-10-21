Тюменка хотела заработать на криптовалюте, но потеряла 10 миллионов
Общая сумма похищенных средств составила 26 миллионов рублей
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Тюменской области за минувшую неделю телефонные мошенники обманули 50 тюменцев. Такими данными с URA.RU поделились в пресс-службе прокуратуры региона.
«За минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 50 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 26 млн рублей», — отмечено в ведомстве.
Самое большое количество похищенных денег за раз превысило 10 миллионов рублей. Такую сумму перевела жительница Тюмени. Неизвестные предложили ей инвестировать эти средства в криптовалюту.
Ранее в Тюменской области телефонные и интернет-мошенники также активно обманывали жителей: за одну из прошлых недель их жертвами стали 97 человек, а общий ущерб составил более 31 миллиона рублей. Среди пострадавших была супружеская пара пенсионеров, которые перевели злоумышленникам более 1,5 миллиона рублей после звонка от человека, представившегося сотрудником ФСБ.
