Тюменка хотела заработать на криптовалюте, но потеряла 10 миллионов

Самое большое количество похищенных денег за раз превысило 10 миллионов рублей. Такую сумму перевела жительница Тюмени. Неизвестные предложили ей инвестировать эти средства в криптовалюту.

Ранее в Тюменской области телефонные и интернет-мошенники также активно обманывали жителей: за одну из прошлых недель их жертвами стали 97 человек, а общий ущерб составил более 31 миллиона рублей. Среди пострадавших была супружеская пара пенсионеров, которые перевели злоумышленникам более 1,5 миллиона рублей после звонка от человека, представившегося сотрудником ФСБ.