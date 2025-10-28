Логотип РИА URA.RU
В Копейске готовятся к похоронам погибших при взрыве на заводе

28 октября 2025 в 15:17
Светлана Логанова заверила, что организацию похорон возьмет на себя муниципалитет

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) 29 октября состоятся первые похороны жертв ночного взрыва на заводе. Эту информацию URA.RU подтвердила глава города Светлана Логанова.

«29 и 30 октября состоятся похороны первых трех жертв — женщины и двух мужчин. Похороны состоятся на кладбищах поселков Потанино и Горняк — в зависимости от пожеланий родственников погибших», — сообщила Логанова.

Как заверила мэр Копейска, похороны пройдут за счет муниципалитета. Все ритуальные услуги организуют и оплатят власти города.

Взрыв на заводе, произошедший в ночь с 22 на 23 октября, унес жизни 23 человек. На месте обнаружены тела 13 человек, поиски остальных продолжаются, сообщили ранее в пресс-службе правительства региона. Вся информация о происшествии в Копейске собрана в сюжете на URA.RU.

Материал из сюжета:

На заводе под Челябинском произошел взрыв

