В Копейске готовятся к похоронам погибших при взрыве на заводе
Светлана Логанова заверила, что организацию похорон возьмет на себя муниципалитет
В Копейске (Челябинская область) 29 октября состоятся первые похороны жертв ночного взрыва на заводе. Эту информацию URA.RU подтвердила глава города Светлана Логанова.
«29 и 30 октября состоятся похороны первых трех жертв — женщины и двух мужчин. Похороны состоятся на кладбищах поселков Потанино и Горняк — в зависимости от пожеланий родственников погибших», — сообщила Логанова.
Как заверила мэр Копейска, похороны пройдут за счет муниципалитета. Все ритуальные услуги организуют и оплатят власти города.
Взрыв на заводе, произошедший в ночь с 22 на 23 октября, унес жизни 23 человек. На месте обнаружены тела 13 человек, поиски остальных продолжаются, сообщили ранее в пресс-службе правительства региона. Вся информация о происшествии в Копейске собрана в сюжете на URA.RU.
