Прокурор Миасса станет аудитором Счетной палаты Челябинской области

Состав КСП Челябинской области существенно обновится

Новым аудитором Контрольно-счетной палаты Челябинской области станет прокурор Миасса Анастасия Береговая. Об этом сообщили URA.RU в заксобрании. Также на должность зампреда КСП согласован первый замминистра финансов региона Александр Грязев.

«Сегодня кандидатуры Береговой и Грязева была согласованы на заседании комитета по бюджету заксобрания региона. После того, как 30 октября ее утвердят на очередной сессии областного парламента, назначение можно будет считать состоявшимся», — пояснили URA.RU в комитете.