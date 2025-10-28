Логотип РИА URA.RU
Прокурор Миасса станет аудитором Счетной палаты Челябинской области

28 октября 2025 в 15:28
Состав КСП Челябинской области существенно обновится

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новым аудитором Контрольно-счетной палаты Челябинской области станет прокурор Миасса Анастасия Береговая. Об этом сообщили URA.RU в заксобрании. Также на должность зампреда КСП согласован первый замминистра финансов региона Александр Грязев.

«Сегодня кандидатуры Береговой и Грязева была согласованы на заседании комитета по бюджету заксобрания региона. После того, как 30 октября ее утвердят на очередной сессии областного парламента, назначение можно будет считать состоявшимся», — пояснили URA.RU в комитете.

Прокурором Миасса Береговая была назначена в апреле 2024 года. В органах прокуратуры она проработала на различных должностях более 20 лет. Грязев долгое время работал в минфине под руководством возглавившего КСП Андрея Пшеницына.

