Больница Магнитогорска обжалует выплаты медсестре за заражение туберкулезом

Медик обвинил тубдиспансер в получении профзаболевания

Медицинский работник из Магнитогорска, второго по величине города в Челябинской области, пытается взыскать с тубдиспансера моральный ущерб в размере миллиона рублей за полученное профессиональное заболевание и установить вторую группу инвалидности. После присуждения выплаты в размере полмиллиона рублей больница подготовила апелляционную жалобу, где указала, что медик — сутяжница и уже болела туберкулезом ранее. Подробности долгой истории, которая еще не завершилась, читайте в материале URA.RU.

«Я медицинский работник, работала с весны 2016 года по весну 2022 года в ГБУЗ „Областная туберкулезная больница №3“ и заболела, начала резко худеть. Анализы показали, что я заразилась туберкулезом. Два года я добивалась того, чтобы мне установили инвалидность, сейчас я пытаюсь взыскать ущерб с больницы за пошатнувшееся здоровье», — рассказала URA.RU Айгуль М.

За последние годы пенсионерку ждало множество испытаний. Инвалидность третьей группы медико-санитарная экспертиза дала ей всего на год, до мая 2025 года. Затем инвалидность была снята со всеми выплатами. Сейчас острая форма болезни купирована, и суд вынес решение взыскать с диспансера в качестве морального ущерба полмиллиона рублей. Однако юристы больницы пытаются опротестовать это решение.

«Очередной суд пройдет уже в Челябинске. В целом мне удалось, насколько это возможно, поправить здоровье в санаториях, но мне обидно, что я получила заболевание из-за профессиональной деятельности, а никто не хочет за это отвечать», — добавила пенсионерка. Сейчас ей приходится обивать пороги различных учреждений в попытках доказать свою правоту.

В апелляционной жалобе (есть в распоряжении редакции) юристы медучреждения указывают, что пенсионерка якобы сама рассказывала, что уже болела туберкулезом в 1995 году, когда проживала в Республике Казахстан. Они подчеркнули, что в этот раз профзаболевание медику было установлено только после ее многочисленных жалоб (только в больнице в 2024 году получили 58 жалоб, в 2025 году — более 40). При этом подтвердить или опровергнуть, впервые ли женщина заболела туберкулезом, или это все же рецидив, сейчас невозможно — документы за сроком давности не сохранились. Юристы также заявили о предположении, что медработник самонадеянно пренебрегала средствами защиты при осуществлении профессиональной деятельности и сейчас пытается добиться второй группы инвалидности, чтобы страховая компания погасила ее ипотечный кредит, а также получить деньги за рецидив уже имеющейся ранее болезни.

В пресс-службе областной прокуратуры URA.RU рассказали, что также получали обращения жительницы Магнитогорска. Все ее доводы были проверены, по некоторым представленным ею данным нарушений не установлено, по другим пунктам женщине даны рекомендации о дальнейших действиях. Так, к примеру, ей была оказала правовая помощь и направлен образец искового заявления в суд о признании незаконным отказа в перерасчете пенсии, возложении обязанности проведения перерасчета.