Яблоки стали строительным материалом для создания фигуры верблюда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Садоводы «Григорьевских садов» из Челябинской области создали в Екатеринбурге верблюда из яблок. Как URA.RU рассказала управляющая Ольга Сегаль, экспозиция сделана для выставки «Агропром Урал».

«Использовали 60 кг яблок сорта „Настенька“ для создания образа верблюда на выставке. Фрукты накрепко смонтировали на деревянной основе», — пояснила URA.RU Сегаль.

Запах яблок распространился по павильону «Екатеринбург-Экспо», где выставка откроется 29 октября. Ожидается участие высоких гостей — губернаторов и представителей федерального Минсельхоза.

Продолжение после рекламы

На выставке будет представлена сельхозтехника, материалы, оборудование для животноводства и растениеводства. Экспозиция проработает три дня. Челябинская область, чей стенд украсил верблюд, будет на ней широко представлена.

Гости экспозиции смогут сравнить предложения по сельхозмашинам, запчастям, средствам защиты растений, семенам, ветеринарным препаратам и кормам, чтобы выбрать оптимальное оснащение для своего хозяйства. Участники форума смогут установить деловые контакты с поставщиками и производителями, чтобы договориться о выгодных условиях сотрудничества.

Параллельно с выставкой запланирована специальная деловая программа для представителей агросектора. Мероприятия программы рассчитаны на руководителей и специалистов агрофирм, агрохолдингов, фермерских хозяйств, а также индивидуальных предпринимателей и владельцев личных подсобных хозяйств.