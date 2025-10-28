За маленькую скорость и левый поворотник: за что еще могут оштрафовать и лишить прав в 2025 году

Штрафы выписываются не только за превышение, но и за слишком низкую скорость Фото: Илья Московец © URA.RU

В России с 1 января 2025 года вступил в силу обновленный ГОСТ, регламентирующий обязательное присутствие российского триколора в правом нижнем углу автомобильных номеров. Госномера, выданные после этой даты, должны соответствовать новым стандартам. За эксплуатацию автомобиля с номером без флага автомобилисту грозит штраф в 500 рублей или предупреждение. Исключение составляют лишь машины, зарегистрированные до 2025 года — их владельцам не требуется менять старые номера.

Российским автомобилистам стоит внимательно изучить не только уже привычные, но и новые, а также малоизвестные статьи КоАП. Помимо стандартных причин для штрафа и лишения прав появились неочевидные ситуации, о которых важно знать каждому владельцу автомобиля. Необычные случаи, когда можно получить штраф или даже лишиться водительского удостоверения — в материале URA.RU.

Когда можно получить штраф

При въезде на кольцо водитель обязан сначала включить правый поворотник

Левый поворотник и выезд на кольцо

Водителям стоит быть особенно внимательными на круговых развязках. Согласно правилам дорожного движения, при въезде на кольцо водитель обязан сначала включить правый поворотник, затем — левый, если собирается двигаться по кругу. При съезде необходимо включить правый поворотник, обозначив намерение покинуть перекресток. Нарушение этого порядка — редкая, но возможная причина для штрафа (предупреждение или 500 рублей).

Гаджеты на лобовом стекле

Видеорегистраторы, навигаторы, антирадары и прочие устройства, закрепленные на лобовом стекле, могут стать основанием для штрафа или отказа в прохождении техосмотра. Любые предметы, ограничивающие обзор с водительского места, запрещены. За эксплуатацию транспортного средства с подобными недостатками предусмотрен штраф 500 рублей.

Владельцы автомобилей обязаны оплачивать штрафы за нарушения ПДД в течение 60 дней

Штраф за забывчивость: просроченные выплаты

Владельцы автомобилей обязаны оплачивать штрафы за нарушения ПДД в течение 60 дней. Если этого не сделать вовремя, сумма взыскания может вырасти вдвое (минимум 1000 рублей), а также дополняется возможностью административного ареста или обязательных работ до 50 часов. Особенно это актуально для водителей, забывающих о мелких штрафах.

Слишком маленькая скорость

Штрафы выписываются не только за превышение, но и за слишком низкую скорость. Если автомобиль без специального знака «тихоходное транспортное средство» движется слишком медленно, мешая потоку, водителя могут оштрафовать на 500 рублей. На автомагистралях действует минимальный предел скорости, чаще всего от 50 км/ч.

Самые высокие штрафы за парковку на газоне в Москве

Парковка на газоне, не похожем на газон

Многие водители ошибочно считают, что понятие «газон» отсутствует в федеральных законах и ПДД, однако на практике для оспаривания штрафа это не всегда работает. Водителю грозит взыскание на основании ГОСТа №28329-89 и региональных нормативов, часто — достаточно признания участка озелененной территорией на муниципальных схемах. Если для парковки требуется заехать на бордюр, лучше выбрать другое место — штрафы в разных регионах различаются, самые высокие — в Москве.

Лишение прав в неочевидных случаях

Если водитель спровоцировал аварию и покинул место происшествия, его могут лишить прав

Бесконтактное ДТП: ответственность без столкновения

Автолюбителям следует помнить, что ДТП не всегда предполагает физический контакт между машинами. Если водитель спровоцировал аварию другими действиями (к примеру, резкой сменой полосы), но сам не участвовал в столкновении и покинул место происшествия, его могут лишить прав на срок до полутора лет. Верховный суд неоднократно давал разъяснения, что участие в ДТП не ограничивается механическим соприкосновением.

Тюнинг, который может довести до суда

Замена стандартных световых приборов на красные фары или установка специальных сигналов без разрешения чревата серьезными последствиями. За такие изменения водителя могут лишить прав на срок от полугода до года (или на 1-1,5 года — при установке спецсигналов). В случае повторного нарушения наказание ужесточается: лишение прав сроком до двух лет.

Если мошенник использует поддельное удостоверение, настоящего владельца могут временно лишить прав

Неочевидный выезд на встречную полосу и чужое нарушение

Если обгон начинался на разрешенной разметке, но завершился на сплошной, это считается грубым нарушением и влечет штраф 7500 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев. Если мошенник использует поддельное удостоверение с вашими данными и попадется на грубом нарушении (например, пьяным за рулем), настоящего владельца могут временно лишить прав, пока он не докажет невиновность.

Лишение за долги