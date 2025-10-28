Кому грозят штрафы за отсутствие российского флага на автомобильных номерах: что нужно знать

МВД разрешило автовладельцам не менять «старые» номера на знаки с флагом России Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

С 1 января 2025 года вступил в силу новый ГОСТ, требующий нанесения триколора на номерные знаки. Регистрационные подразделения ГИБДД уже выдают номера нового образца.

Управление автомобилем с нестандартными знаками грозит штрафом до 500 рублей. Однако владельцы транспортных средств, получившие госномера до вступления новых правил не обязаны менять их на знаки с изображением флага России. Замена потребуется только при перерегистрации автомобиля или утрате номеров, сообщила пресс-служба МВД РФ. Подробнее о законе — в материале URA.RU.

Штрафы за отсутствие российского флага на номере

Водителям, заменившим государственные регистрационные номера после 1 января 2025 года и не разместившим на них российский флаг, может быть назначен штраф за несоблюдение новых требований к оформлению номерных знаков. Согласно статье 12.2 КоАП РФ, размер штрафа составит 500 рублей.

Исключения

Штраф не получат только водители, у которых на автомобилях закреплены специализированные номерные знаки. А именно это распространяется на номера у такси и автобусов на желтом фоне. Флаг на государственных регистрационных номерах может не размещаться на транспортных средствах Министерства внутренних дел Российской Федерации с синим фоном, а также на мото- и мототранспортных средствах. Для этих категорий транспортных средств номерные знаки будут выдаваться без флага до тех пор, пока полностью не истощатся имеющиеся запасы.

Нужно ли менять автомобильный номер

Владельцам выданных номерных знаков без флага, зарегистрированных до 1 января 2025 года, не требуется их замена — эксплуатация таких транспортных средств продолжает оставаться законной без каких-либо ограничений. Информация опубликована на официальном сайте МО МВД.

Почему раньше россияне делали номера без флага

Среди российских автолюбителей распространилось необычное предпочтение — установка номерных знаков без изображения государственного флага. Считается, что такие таблички будто бы не распознаются дорожными камерами и привлекают меньше внимания сотрудников ГИБДД. Однако эти предположения не соответствуют действительности.

Визуально такие номера отличаются центральным расположением надписи RUS над цифрами региона и более контрастным черно-белым исполнением. Миф о их «неприкосновенности» уходит корнями в 1990-е годы, когда подобные знаки использовались автомобилями спецслужб. В современной практике номера без флага законно устанавливаются на транспорт полиции, военных и такси, но эти автомобили всегда имеют соответствующую цветографику, сообщает РБК.