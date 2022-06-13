Аттестация специалистов в Новом Уренгое закончилась увольнениями

В социальном блоке газовой столицы продолжаются чистки

14 июня 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Новый шеф Молодежного ресурсного центра нашел способ избавиться от неугодных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО В Новогоуренгойском муниципальном бюджетном учреждении «Молодежный ресурсный центр» (МРЦ) прошла аттестация специалистов, по итогам которой неугодные новому начальнику Эдуарду Экгардту руководители лишились своих должностей. Как сообщил URA.RU источник в социальной сфере на условиях анонимности, в учреждении в скором времени начнется массовое увольнение опытных сотрудников. Не все руководители прошли аттестацию, организованную руководством молодежного центра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «С приходом Эдуарда Экгардта на пост руководителя, учреждение катится в яму: зарплаты стали меньше, квартальные премии исчезли, мероприятия не организуются и не проводятся, отношения в коллективе испортились. От нежелательных в руководстве людей решили избавиться при помощи аттестации, только вот самой аттестации не было — лишь собеседование, на котором Экгардт спрашивал у специалистов каким они видят дальнейшее развитие своих отделов. Никаких критериев оценки озвучено не было, на награды, опыт и квалификацию также никто не смотрел. По итогу — двое из шести руководителей лишились должностей. И это только начало», — сообщил инсайдер. В предоставленных агентству документах сказано, что аттестацию на соответствие занимаемой должности не прошел Александр Ероцкий, заведующий отделом патриотического воспитания, и Ярослав Ворников — замдиректора МРЦ и замруководителя военно-патриотического центра «Вымпел — Ямал». В связи с этим Ероцкого понизили в должности до специалиста по работе с молодежью, указав, что он якобы недостаточно квалифицирован, а Ярослав Ворников, по информации источника URA.RU, уволился по собственному желанию. «На данный момент из учреждения планируют уволиться еще пять специалистов, среди которых есть и заведующие отделами. У всех одна причина — нежелание работать с некомпетентным начальством», — рассказывает собеседник агентства. «Некоторые из этих людей уже подыскивают себе работу, другие собираются уходить „в никуда“, лишь бы не оставаться в организации», — добавил он. Сотрудники учреждения вспоминают, что при прошлом руководителе, Ларисе Шейкиной, выплачивались квартальные премии и зарплата была выше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Источник уверен: запрос на смену коллектива в молодежном центре идет из департамента социальной политики и от замглавы города по социальным вопросам Михаила Терещенко. «Команда Терещенко ошиблась насчет Экгардта, когда ставила его на руководящую должность. Опыта в данной сфере у него нет — в управлении молодежной политики он занимался бумажной работы, а его амбиции зашкаливают. Ставка сверху делалась на то, что он будет „своим“ человеком в МРЦ, однако что-то пошло не так. Сейчас в мэрии пытаются направить ставленника в нужное русло, но выходит пока слабо», — рассказывает собеседник. Также инсайдер отметил, что дела «увядающего» ресурсного центра пытается решить начальник департамента соцполитики Александр Норка, потому что «Эдуард настроил против себя практически всех в городе». А сотрудники молодежной организации вспоминают, что при прошлом директоре, Ларисе Шейкиной, таким проблем центр не знал. «Шейкина имела большой стаж работы на руководящей должности, люди не жаловались, в том числе на зарплату. Сейчас людей из ее команды, „поднимавших“ МРЦ, выкидывают на улицу», — рассказывают инсайдеры в организации. Статья по теме Городские власти Нового Уренгоя зачистили социальный блок Между тем люди, попавшие под сокращение в структурах департамента соцполитики, найти работу в социальной сфере Нового Уренгоя больше не могут, хотя предложений по вакансиям поступает достаточно и в квалификации специалистов никто не сомневается. «Везде зовут, но высшее руководство говорит, что они не дадут мне работать», — рассказал источник, уволившийся их муниципальных соцорганов. Получить комментарий у начальника молодежного ресурсного центра не удалось. Эдуард Экгардт отказался давать комментарии, сообщив, что ему неудобно говорить. Вопросы корреспондента он проигнорировал. Ранее URA.RU сообщало, что в социальном блоке Нового Уренгоя вскрылся ряд проблем. После формирования департамента социальной политики и реорганизации управлений начались массовые сокращения директоров и замов. На руководящие должности пришли малоопытные управленцы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

В Новогоуренгойском муниципальном бюджетном учреждении «Молодежный ресурсный центр» (МРЦ) прошла аттестация специалистов, по итогам которой неугодные новому начальнику Эдуарду Экгардту руководители лишились своих должностей. Как сообщил URA.RU источник в социальной сфере на условиях анонимности, в учреждении в скором времени начнется массовое увольнение опытных сотрудников. «С приходом Эдуарда Экгардта на пост руководителя, учреждение катится в яму: зарплаты стали меньше, квартальные премии исчезли, мероприятия не организуются и не проводятся, отношения в коллективе испортились. От нежелательных в руководстве людей решили избавиться при помощи аттестации, только вот самой аттестации не было — лишь собеседование, на котором Экгардт спрашивал у специалистов каким они видят дальнейшее развитие своих отделов. Никаких критериев оценки озвучено не было, на награды, опыт и квалификацию также никто не смотрел. По итогу — двое из шести руководителей лишились должностей. И это только начало», — сообщил инсайдер. В предоставленных агентству документах сказано, что аттестацию на соответствие занимаемой должности не прошел Александр Ероцкий, заведующий отделом патриотического воспитания, и Ярослав Ворников — замдиректора МРЦ и замруководителя военно-патриотического центра «Вымпел — Ямал». В связи с этим Ероцкого понизили в должности до специалиста по работе с молодежью, указав, что он якобы недостаточно квалифицирован, а Ярослав Ворников, по информации источника URA.RU, уволился по собственному желанию. «На данный момент из учреждения планируют уволиться еще пять специалистов, среди которых есть и заведующие отделами. У всех одна причина — нежелание работать с некомпетентным начальством», — рассказывает собеседник агентства. «Некоторые из этих людей уже подыскивают себе работу, другие собираются уходить „в никуда“, лишь бы не оставаться в организации», — добавил он. Источник уверен: запрос на смену коллектива в молодежном центре идет из департамента социальной политики и от замглавы города по социальным вопросам Михаила Терещенко. «Команда Терещенко ошиблась насчет Экгардта, когда ставила его на руководящую должность. Опыта в данной сфере у него нет — в управлении молодежной политики он занимался бумажной работы, а его амбиции зашкаливают. Ставка сверху делалась на то, что он будет „своим“ человеком в МРЦ, однако что-то пошло не так. Сейчас в мэрии пытаются направить ставленника в нужное русло, но выходит пока слабо», — рассказывает собеседник. Также инсайдер отметил, что дела «увядающего» ресурсного центра пытается решить начальник департамента соцполитики Александр Норка, потому что «Эдуард настроил против себя практически всех в городе». А сотрудники молодежной организации вспоминают, что при прошлом директоре, Ларисе Шейкиной, таким проблем центр не знал. «Шейкина имела большой стаж работы на руководящей должности, люди не жаловались, в том числе на зарплату. Сейчас людей из ее команды, „поднимавших“ МРЦ, выкидывают на улицу», — рассказывают инсайдеры в организации. Между тем люди, попавшие под сокращение в структурах департамента соцполитики, найти работу в социальной сфере Нового Уренгоя больше не могут, хотя предложений по вакансиям поступает достаточно и в квалификации специалистов никто не сомневается. «Везде зовут, но высшее руководство говорит, что они не дадут мне работать», — рассказал источник, уволившийся их муниципальных соцорганов. Получить комментарий у начальника молодежного ресурсного центра не удалось. Эдуард Экгардт отказался давать комментарии, сообщив, что ему неудобно говорить. Вопросы корреспондента он проигнорировал. Ранее URA.RU сообщало, что в социальном блоке Нового Уренгоя вскрылся ряд проблем. После формирования департамента социальной политики и реорганизации управлений начались массовые сокращения директоров и замов. На руководящие должности пришли малоопытные управленцы.