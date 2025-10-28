Орбан: конфискация российских активов ЕС станет прелюдией к войне
Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости / POOL
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфискация Европейским союзом замороженных российских активов может стать прелюдией к войне между Россией и Европой. Соответствующее предупреждение он разместил в своих социальных сетях.
«У Брюсселя появилось новое чудо-оружие: захват и использование российских валютных резервов в Европе. Это [вызовет] конфликт между Россией и Европой, он может даже стать прелюдией к войне», — написал Орбан. Премьер-министр Венгрии добавил, что остановить эскалацию можно только с помощью прямых переговоров между Россией и Европой.
Ранее Виктор Орбан неоднократно высказывался против жестких мер Евросоюза в отношении России и подчеркивал зависимость Венгрии от российских энергоносителей. Его заявления часто становились предметом критики со стороны других европейских лидеров, особенно на фоне давления по вопросам, связанным с Украиной, и обсуждения новых санкций на саммитах ЕС.
