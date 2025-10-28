Орбан: конфискация российских активов ЕС станет прелюдией к войне

Конфискация Российских активов ЕС станет прелюдией к войне, заявил Орбан Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости / POOL

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфискация Европейским союзом замороженных российских активов может стать прелюдией к войне между Россией и Европой. Соответствующее предупреждение он разместил в своих социальных сетях.

«У Брюсселя появилось новое чудо-оружие: захват и использование российских валютных резервов в Европе. Это [вызовет] конфликт между Россией и Европой, он может даже стать прелюдией к войне», — написал Орбан. Премьер-министр Венгрии добавил, что остановить эскалацию можно только с помощью прямых переговоров между Россией и Европой.