В ГД объяснили слова Орбана о превосходстве ЕС над Россией

Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о превосходстве Европейского союза над Россией является попыткой оправдать свою позицию по российским энергоносителям. Такое мнение в беседе с журналистами высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Это мечты ЕС— это раз. А во-вторых, Орбану сейчас как-то надо оправдаться за свою позицию — он не может отказаться от российских энергоносителей. Вот, он так пытается изобразить из себя серьезного деятеля Евросоюза», — заявил Колесник для Ленты ру.
Ранее Орбан заявил, что Европа превосходит Россию «во всех измерениях», назвав РФ слабой в военном, экономическом и численном отношении. Венгерский премьер утверждал, что не понимает, «почему мы говорим так, будто мы слабы».
Колесник подчеркнул, что заявлениям Орбана нельзя доверять, поскольку они носят политически мотивированный характер. По его словам, Венгрия зависит от российских энергоносителей, и ее премьер пытается таким образом оправдать эту зависимость перед ЕС.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в своих социальных сетях, что ожидает жесткого противостояния на предстоящем саммите Европейского союза в Копенгагене. По его словам, лидеры европейских стран продолжают оказывать давление на Будапешт по вопросу, связанному с Украиной, и ему предстоит, как он выразился, «бой в клетке».
