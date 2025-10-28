От зама Шойгу до краха карьеры: биография Павла Попова и уголовное дело

Попов был задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Суд продлил на полгода арест экс-замминистра обороны РФ Павлу Попову, обвиняемому в коррупции. Бывшего высокопоставленного чиновника, курировавшего парк «Патриот», подозревают в организации масштабных хищений бюджетных средств.

По версии следствия, он обустроил личный загородный участок за счет парка и получил многомиллионную взятку за покровительство. Несмотря на ухудшение здоровья и перевод в больницу, мера пресечения для фигуранта дела осталась неизменной. Общая стоимость арестованного имущества Попова и его родственников оценивается в сотни миллионов рублей. Что известно об его жизни и уголовном деле — в материале URA.RU.

Биография

В ноябре 2013 года Попов занял должность заместителя министра обороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Попов родился 1 января 1957 года в Красноярске. Офицерское становление он начал в Алма-Атинском высшем общевойсковом командном училище, выпускником которого стал в 1978 году. Повышать свою квалификацию Попов продолжил в Военной академии имени М.В. Фрунзе, успешно окончив ее в 1990 году. В годы службы молодой офицер занимал различные командные должности, работал в группе советских войск в Германии, а также в Дальневосточном военном округе. В 1990 году был назначен заместителем командира полка гражданской обороны Средне-Азиатского военного округа.

В переломный для страны 1990 год Павел Попов начал работу в структурах МЧС России. Сначала — первый заместитель начальника регионального центра, а в 2008 году Попов добился новой вершины, став заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.

В ноябре 2013 года Попов занял должность заместителя министра обороны РФ. Он проработал в этой должности до июня 2024 года. В этот период отвечал, в том числе, за развитие, обслуживание и работу военно-патриотического парка «Патриот» под Москвой. В июне 2024 года его освободили от должности и уволили с военной службы.

Награды

За годы службы Павел Попов был удостоен ряда высоких наград. Он носит звание генерала армии, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», орденом Почета, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, а также другими ведомственными наградами.

Возникновение уголовного дела

С 2021 по 2024 год Попов обогатился за счет бюджета парка Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Коррупционный скандал разразился летом 2024 года, когда был задержан директор военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов. Следственный комитет заподозрил руководство парка в хищении более 40 миллионов рублей. Позже задержали замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова.

С 2021 по 2024 год Попов, курируя работу «Патриота», организовал фиктивные строительные и ремонтные работы, а также обогатился за счет бюджета парка. По результатам следственных действий было установлено, что чиновник обустроил загородный участок в Красногорском районе Московской области на средства, предназначенные для развития парка.

Помимо крупных хищений, следствие выявило еще один эпизод: с 2014 по 2024 год Попов получил взятку в размере 45 миллионов рублей от генерального директора компании «Бамстройпуть» за покровительство при строительстве объектов для Минобороны. Еще 8 миллионов рублей, по версии следствия, были похищены через незаконное трудоустройство сотрудников парка.

Масштабы ущерба и арест имущества

В ходе расследования у Попова и его родственников была выявлена недвижимость в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае общей стоимостью свыше 500 миллионов рублей. После возбуждения уголовного дела имущество бывшего замглавы Минобороны было арестовано на сумму более 100 миллионов рублей.

Задержание и ухудшение здоровья

В период следствия у Попова обострились хронические заболевания Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ