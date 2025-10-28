Лукашенко назвал воровством использование российских активов на Западе

Лукашенко назвал воровством планы Запада по использованию российских активов Фото: Пресс-служба президента Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко осудил намерения Запада использовать замороженные российские золотовалютные резервы, назвав такие действия «воровством и бандитизмом». Об этом он заявил на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«Уже дошли до воровства — возьмите золотовалютные резервы России, Белоруссии, еще кого-то. Вывезли [резервы] в солидные государства, и теперь берут эти деньги как свои», — заявил Лукашенко на конференции.

Белорусский лидер констатировал, что международное право «давно рассыпалось», и призвал к реакции на подобные действия. Конференция по безопасности проходит в Минске 28-29 октября.

