Лукашенко назвал воровством использование российских активов на Западе
Фото: Пресс-служба президента Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко осудил намерения Запада использовать замороженные российские золотовалютные резервы, назвав такие действия «воровством и бандитизмом». Об этом он заявил на Минской международной конференции по евразийской безопасности.
«Уже дошли до воровства — возьмите золотовалютные резервы России, Белоруссии, еще кого-то. Вывезли [резервы] в солидные государства, и теперь берут эти деньги как свои», — заявил Лукашенко на конференции.
Белорусский лидер констатировал, что международное право «давно рассыпалось», и призвал к реакции на подобные действия. Конференция по безопасности проходит в Минске 28-29 октября.
Вопрос использования замороженных российских золотовалютных резервов западными странами обсуждается с начала 2024 года: лидеры ЕС поручали Еврокомиссии детально проанализировать юридические и экономические последствия такого шага, однако решение до сих пор не принято. По данным СМИ, на счетах Euroclear в Бельгии находятся более 200 миллиардов евро российских активов. Еврокомиссия ранее заявляла, что не рассматривает возможность их конфискации, обсуждая лишь использование доходов для поддержки Украины.
