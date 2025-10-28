Перед отправкой военных на Украину во Франции готовят врачей и развертывают койки в больницах
Франция ускоренно развертывает сотни дополнительных коек в госпиталях и готовит врачей для работы в полевых условиях в рамках подготовки к возможной отправке военного контингента на Украину. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
«Во Франции ускоренными темпами ведется создание сотен дополнительных койко-мест в госпиталях для приема раненых», — говорится в сообщении. В разведке также отмечают, что французские медики проходят специальную подготовку, а в госпиталях создаются дополнительные места для возможных раненых.
Ранее Служба внешней разведки России сообщала, что официальный Париж планирует оправдать возможное вмешательство военными действиями на Украине как отправку небольшой группы инструкторов. По данным СВР, основу французского контингента составляют бойцы Иностранного легиона, в том числе с латиноамериканским происхождением, а подразделения уже проходят подготовку в приграничных районах Польши.
