Франция готовит госпитали для раненых перед отправкой войск на Украину Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Франция ускоренно развертывает сотни дополнительных коек в госпиталях и готовит врачей для работы в полевых условиях в рамках подготовки к возможной отправке военного контингента на Украину. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Во Франции ускоренными темпами ведется создание сотен дополнительных койко-мест в госпиталях для приема раненых», — говорится в сообщении. В разведке также отмечают, что французские медики проходят специальную подготовку, а в госпиталях создаются дополнительные места для возможных раненых.