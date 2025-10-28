В Кремле оценили сроки завершения СВО на Украине
Песков расскрыл, как продолжение СВО отразиться на Европе
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В нынешних условиях европейским партнерам действительно предстоит продолжительное финансирование Киева. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 октября прокомментировал заявление Владимира Зеленского о необходимой поддержке со стороны стран Европы на ближайшие два-три года для противостояния Вооруженным силам России.
«Киевский режим умеет всемирно клянчить деньги. Умеет тратить деньги, так что потом никаких следов найти невозможно. И думаю, что они будут продолжать эту практику, конечно же, и не один, и не два, и не три года. И здесь европейцам нужно будет приготовиться к тому, что если они будут так же, как сейчас, продолжать в отношениях с киевским режимом, придется раскошеливаться все дольше и все больше», — заявил Песков, оценив реалистичность слов Зеленского. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Владимир Зеленский ранее утвердил изменения в закон о государственном бюджете на текущий год, которые были приняты Верховной радой и предусматривают увеличение финансирования военных расходов на 325 миллиардов гривен (7,7 миллиарда долларов). Кроме того, по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, он выразил готовность продолжать боевые действия еще 2-3 года, надеясь на поддержку от Европы через замороженные российские активы, передает «Царьград».
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
