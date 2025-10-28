В Кремле оценили сроки завершения СВО на Украине

«Киевский режим умеет всемирно клянчить деньги. Умеет тратить деньги, так что потом никаких следов найти невозможно. И думаю, что они будут продолжать эту практику, конечно же, и не один, и не два, и не три года. И здесь европейцам нужно будет приготовиться к тому, что если они будут так же, как сейчас, продолжать в отношениях с киевским режимом, придется раскошеливаться все дольше и все больше», — заявил Песков, оценив реалистичность слов Зеленского. Его слова передает корреспондент URA.RU.