ВС РФ поразили украинский аэродром
ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому и железнодорожному составу ВСУ
Российские военные поразили военный аэродром и железнодорожный состав с техникой Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«ВС РФ поразили военный аэродром и железнодорожный состав с техникой ВСУ, сообщили в МО РФ», — передает информацию ТАСС. Удар был нанесен высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры. В Минобороны уточнили, что в результате поражения целей уничтожена украинская военная техника, находившаяся на железнодорожных платформах.
Ранее российские военные уже наносили удары по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины, в том числе по складам, цехам и пунктам дислокации вооруженных формирований и наемников. Минобороны РФ тогда сообщало о применении оперативно-тактической авиации, ракетных войск и дронов для поражения целей, связанных с обеспечением работы украинского военно-промышленного комплекса.
