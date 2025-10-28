Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

ВС РФ поразили украинский аэродром

ВС РФ нанесли удар по аэродрому и ж/д составу ВСУ
28 октября 2025 в 14:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому и железнодорожному составу ВСУ

ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому и железнодорожному составу ВСУ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские военные поразили военный аэродром и железнодорожный состав с техникой Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«ВС РФ поразили военный аэродром и железнодорожный состав с техникой ВСУ, сообщили в МО РФ», — передает информацию ТАСС. Удар был нанесен высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры. В Минобороны уточнили, что в результате поражения целей уничтожена украинская военная техника, находившаяся на железнодорожных платформах.

Ранее российские военные уже наносили удары по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины, в том числе по складам, цехам и пунктам дислокации вооруженных формирований и наемников. Минобороны РФ тогда сообщало о применении оперативно-тактической авиации, ракетных войск и дронов для поражения целей, связанных с обеспечением работы украинского военно-промышленного комплекса.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал