Армия и оружие

Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры Украины

23 октября 2025 в 15:14
ВС РФ атаковала объекты энергоинфраструктуры Украины

Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — сообщили в оборонном ведомстве.  Также поражены производственные цеха, склады хранения и площадки запуска дальнодействующих БПЛА, топливные склады, а также временные пункты дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией. 

Во время брифинга МО также прокомментировало атаки ВСУ дронами. По данным ведомства, ПВО сбили три управляемые авиабомбы и почти триста беспилотников. 

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Комментарии (5)
  • **
    23 октября 2025 19:20
    По факту Акт Независимости Украины уже не действителен, так как он был подписан в 1991году на другую территорию. На данный момент, эти территории сейчас уже Россия. А реального Акта Независимости Украины на территории осташиеся не существует,!!!!!
  • **
    23 октября 2025 19:15
    Если Зеленский знает истрию своей страны, то ради Жизни людей могбы отдать приказ, на прекращения огня.
  • **
    23 октября 2025 19:14
    Почему бы ради жизни людей Зеленскому с его знаниями истрии, не вернуть территории. Украина надоели уже своми кривляниями, все люди, как людии, они как из другого теста слеплены.!
  • Справедливо
    23 октября 2025 16:27
    Сила..в правде русского оружия...как это не парадоксально...здесь оно гуманно и справедливо....
  • Пусть
    23 октября 2025 15:53
    И пусть сила и масштабы ударов России не оскудивают, а только множатся!
