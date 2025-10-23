Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры Украины
ВС РФ атаковала объекты энергоинфраструктуры Украины
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — сообщили в оборонном ведомстве. Также поражены производственные цеха, склады хранения и площадки запуска дальнодействующих БПЛА, топливные склады, а также временные пункты дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией.
Во время брифинга МО также прокомментировало атаки ВСУ дронами. По данным ведомства, ПВО сбили три управляемые авиабомбы и почти триста беспилотников.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
- **23 октября 2025 19:20По факту Акт Независимости Украины уже не действителен, так как он был подписан в 1991году на другую территорию. На данный момент, эти территории сейчас уже Россия. А реального Акта Независимости Украины на территории осташиеся не существует,!!!!!
- **23 октября 2025 19:15Если Зеленский знает истрию своей страны, то ради Жизни людей могбы отдать приказ, на прекращения огня.
- **23 октября 2025 19:14Почему бы ради жизни людей Зеленскому с его знаниями истрии, не вернуть территории. Украина надоели уже своми кривляниями, все люди, как людии, они как из другого теста слеплены.!
- Справедливо23 октября 2025 16:27Сила..в правде русского оружия...как это не парадоксально...здесь оно гуманно и справедливо....
- Пусть23 октября 2025 15:53И пусть сила и масштабы ударов России не оскудивают, а только множатся!