В России обсудят нововведение, касающееся маркетплейсов

В осеннюю сессию Госдумы может поступить законопроект о равном доступе к маркетплейсам. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Если Совет Федерации предлагает, то может поступить», — передает слова Аксакова РИА Новости. Он добавил, что инициатива предполагает обеспечение недискриминационного доступа для всех партнеров и пользователей платформ, включая установление единой цены на товары независимо от способа оплаты. Аксаков ссылается на соответствующую рекомендацию Совета Федерации, который ранее предлагал правительству рассмотреть такие поправки в закон о платформенной экономике.
Депутат отмечает, что пока не готов подтвердить поддержку данной инициативы, поскольку требуется детальное обсуждение всех аргументов «за» и «против». Он подчеркивает, что маркетплейсы выражают несогласие с предлагаемыми нововведениями и выступают против них. При этом банковский сектор, по словам Аксакова, напротив, считает такие меры необходимыми для создания здоровой конкурентной среды.
Аксаков разъясняет позицию банков, которые указывают на несправедливые преимущества маркетплейсов, создающих собственные платежные системы и переманивающих клиентов эксклюзивными условиями. Таким образом, дискуссия вокруг законопроекта выявляет противостояние интересов между маркетплейсами и кредитными организациями. Окончательная позиция депутатов по данному вопросу будет сформирована после всестороннего анализа последствий предлагаемых изменений.
