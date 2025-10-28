Лукашенко призвал создать новый союз для борьбы с Западом

Лукашенко призвал страны объединиться против санкций и военных угроз Запада Фото: Пресс-служба президента Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны, которым грозят санкции и военное давление Запада, должны солидаризироваться. Свое обращение он озвучил на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«Санкции сегодня могут быть и против других стран. Индия не послушается, дальше будет закупать нефть не там, где надо — могут и против нее ввести санкции. Все понимают, что завтра и военным путем могут надавить. Так давайте объединяться», — сказал Лукашенко.

Конференция проходит в Минске 28-29 октября с участием представителей различных стран, обсуждающих вопросы евразийской безопасности. Прямая трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

