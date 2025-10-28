Лукашенко призвал создать новый союз для борьбы с Западом
Лукашенко призвал страны объединиться против санкций и военных угроз Запада
Фото: Пресс-служба президента Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны, которым грозят санкции и военное давление Запада, должны солидаризироваться. Свое обращение он озвучил на Минской международной конференции по евразийской безопасности.
«Санкции сегодня могут быть и против других стран. Индия не послушается, дальше будет закупать нефть не там, где надо — могут и против нее ввести санкции. Все понимают, что завтра и военным путем могут надавить. Так давайте объединяться», — сказал Лукашенко.
Конференция проходит в Минске 28-29 октября с участием представителей различных стран, обсуждающих вопросы евразийской безопасности. Прямая трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
Ранее на этой же конференции Лукашенко уже высказывал сомнения в искренности позиции США по урегулированию украинского конфликта, отмечая, что ситуация на пространстве бывшего СССР и последствия региональных конфликтов стали главной темой форума. Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в белорусской столице 28-29 октября с участием представителей стран Евразии и специалистов в сфере безопасности.
