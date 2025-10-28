Лукашенко испугался, что США на самом деле разыгрывают спектакль по Украине

Александр Лукашенко испугался, что США разыгрывают спектакль по миру на Украине и на самом деле не намерены завершать конфликт Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сомнения в искренности позиции США по урегулированию украинского конфликта. Свое мнение глава государства озвучил на третьей Минской международной конференции по вопросам евразийской безопасности.

«Очень боюсь, что позиция американцев по отношению к украинскому конфликту — это тоже разыгрываемый спектакль», — подчеркнул президент Белоруссии во время конференции. По словам Лукашенко, новые сведения указывают на это, но не уточнил, какие именно.