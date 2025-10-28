Мэр из ХМАО подвел итоги масштабной дорожной кампании

В Сургутском районе подвели итоги дорожно-ремонтной кампании Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургутском районе ХМАО завершилась кампания по обновлению дорог. Глава муниципалитета Андрей Трубецкой отметил, что в 2025 году капитально отремонтированы шесть участков в Солнечном, Ляминой, Федоровском и на межселенной территории. Общая протяженность составила 6,4 километра.

«В этом году капитально отремонтированы шесть участков дорог общей протяженностью 6,4 км в Солнечном, Ляминой, Федоровском и на межселенной территории. Стоимость работ составила 361 млн рублей, включая 211 млн из окружного и 150 млн — из местного бюджетов», — отметил Трубецкой.

Также в ходе текущего ремонта обновлены три участка в деревне Юган, на дороге к Горному и на улице Островского в Белом Яре. Общая стоимость работ составила 13,4 миллиона рублей из местного бюджета.

Проведен капремонт подъезда к ДНТ «Восточное», досрочно сдан участок от завода стабилизации конденсата до фермерского хозяйства «Сайгатина». Отремонтирован подъезд к Солнечному — там обновили водопропускнуюу трубу, установили освещение и построили тротуар. Также досрочно завершен ремонт проезда к базе «Ляминские берега». «Завершается ремонт на двух участках в Федоровском по улице Московской — от Пионерной до Ломоносова и от Ломоносова до примыкания к автодороге на ПГК „Автомобилист“», — уточнил Трубецкой.

Замдиректора департамента строительства и земельных отношений Сургутского района Роман Бойко отметил, что работы на втором участке в Федоровском подрядчик пообещал сдать до 31 октября. «У нас остались небольшие работы, до 31 октября мы должны их закончить. Это установка знаков, разметка ну и небольшое благоустройство. Дорога значимая, так как в Федоровском строится большой микрорайон — несколько жилых домов, планируется ввод более 20 тысяч квадратных метров. Эта дорога позволит развивать данную территорию с новыми силами», — уточнил чиновник.