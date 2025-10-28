В ХМАО инвалидам станет проще устроиться на работу
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Югре изменят порядок трудоустройства инвалидов: теперь компании будут обязаны в первую очередь принимать на зарезервированные вакансии жителей округа. Об этом сообщила депутат думы ХМАО Наталья Западнова на заседании комитета по социальной политике, передает журналист URA.RU.
«Предложено уточнить норму закона в части трудоустройства на квотируемые рабочие места только инвалидов из числа проживающих в автономном округе. А также в части замещения одним инвалидом одного квотируемого рабочего места», — пояснила Западнова.
По ее словам, нововведения исключат практику, когда квоты для инвалидов Югры занимали приезжие специалисты из других регионов. Поправки также позволят при неполной занятости инвалида распределять оставшуюся часть ставки между другими кандидатами из округа.
