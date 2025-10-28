Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В ХМАО инвалидам станет проще устроиться на работу

В ХМАО инвалиды из округа получат приоритет в трудоустройстве
28 октября 2025 в 18:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Власти ХМАО введут новые правила трудоустройства инвалидов

Власти ХМАО введут новые правила трудоустройства инвалидов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Югре изменят порядок трудоустройства инвалидов: теперь компании будут обязаны в первую очередь принимать на зарезервированные вакансии жителей округа. Об этом сообщила депутат думы ХМАО Наталья Западнова на заседании комитета по социальной политике, передает журналист URA.RU.

«Предложено уточнить норму закона в части трудоустройства на квотируемые рабочие места только инвалидов из числа проживающих в автономном округе. А также в части замещения одним инвалидом одного квотируемого рабочего места», — пояснила Западнова.

По ее словам, нововведения исключат практику, когда квоты для инвалидов Югры занимали приезжие специалисты из других регионов. Поправки также позволят при неполной занятости инвалида распределять оставшуюся часть ставки между другими кандидатами из округа.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал