В ХМАО инвалидам станет проще устроиться на работу

В Югре изменят порядок трудоустройства инвалидов: теперь компании будут обязаны в первую очередь принимать на зарезервированные вакансии жителей округа. Об этом сообщила депутат думы ХМАО Наталья Западнова на заседании комитета по социальной политике, передает журналист URA.RU.

«Предложено уточнить норму закона в части трудоустройства на квотируемые рабочие места только инвалидов из числа проживающих в автономном округе. А также в части замещения одним инвалидом одного квотируемого рабочего места», — пояснила Западнова.