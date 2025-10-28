Глава СК ХМАО взял на контроль инцидент с избиением подростка, у которого случился приступ

Правоохранительные органы начали проверку после избиения подростка в Сургуте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Следственного комитета региона Михаил Мокшин взял на личный контроль инцидент с избиением подростка в Сургуте, у которого после побоев случился приступ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Все обстоятельства произошедшего устанавливаются следователями следственного отдела по городу Сургуту. Ход и результаты проверки поставлены на контроль руководителем следственного управления СК России по ХМАО-Югре М.В. Мокшиным», — сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Сургута также организовала проверку по факту драки между подростками. Ведомство даст оценку действиям органов, ответственным за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Продолжение после рекламы

«Прокуратура Сургута по поручению прокуратуры округа организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона в своем telegram-канале.